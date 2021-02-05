布碌崙社聯會慶新春 設宴謝紐約市警

布碌崙社聯會4日舉行「華人新年暨紐約市警致謝宴」，邀請布碌崙南區勤務指揮中心轄下分局和民選官員歡聚。(記者顏潔恩／攝影)

為迎接即將來臨的農曆新年，布碌崙 (布魯克林)社聯會4日舉行「華人新年暨紐約市 警致謝宴」，邀請市警布碌崙南區勤務指揮中心轄下分局和民選官員同歡，在8大道戶外用餐；主辦方表示，市警作為抗疫前線人員，去年一整年不斷加班、冒著生命危險工作，希望通過這個活動表達對他們的感激之情。

活動在布碌崙翠園酒家戶外用餐區進行，近50人出席；雖然今年考慮到新冠疫情，出席人數減少，但主辦方仍希望可持續舉行新年慶祝活動，尤其在長達一年的抗疫歷程後，準備美味午餐佳餚犒勞警員，並對市警表達尊重和支持。

布碌崙南區勤務指揮中心指揮官、助理警司康洛伊(Brian Conroy)表示，對警員全天候努力不懈的工作態度感到無比光榮，讚賞南區各分局的高度配合和效率；他同時表揚布碌崙亞裔 民安隊長期以來的協助，通過社區巡邏和第一時間提供情報，與警合作加速辦案。

從警26年的非洲裔警司斯蒂芬森(Ruel Stephenson)接任蕭爾(Charles Scholl)，擔任布碌崙南區勤務指揮中心副指揮官，4日也獲社聯會頒發獎狀表示感謝；他說蕭爾對社區的付出和影響是他無法想像的，希望能向蕭爾學習，竭盡所能推動南區市警事務。

當天包括市警62、66、72、70、71分局的正副局長帶著警員們赴宴，布碌崙地區檢察官辦公室紅區審訊處處長、助理檢察官吳建宏(Kin Wang Ng)等人也到場；州眾議員白彼得(Peter Abbate)、市議員紀思庭(Justin Brannan)等民選官員，寄語警民同心、共同打造美好且安全的社區。