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紐約市警總局長簽新紀律準則 白思豪讚表率

記者朱蕾／紐約報導
市警新的紀律準則增加透明度和監督，有助建立更強的警民信任關係；圖為警方日前在曼哈頓的一場民眾集會上維持秩序。(Getty Images)
市警新的紀律準則增加透明度和監督，有助建立更強的警民信任關係；圖為警方日前在曼哈頓的一場民眾集會上維持秩序。(Getty Images)

紐約市警總局局長希爾(Dermot Shea)4日與市民投訴審查委員會(Civilian Complaint Review Board，簡稱CCRB)簽署一份備忘錄，承諾將遵循新的紀律準則，新準則明確規定違反警局紀律警員會受處罰；市長白思豪(Mayor Bill de Blasio)稱這是邁出重大且空前的一步，將成為全國的榜樣。

這份長達57頁的紀律準則(NYPD Disciplinary System Penalty Guidelines)概述了各種內部違規行為，包括鎖喉、未打開隨身攝像頭、向媒體洩露信息等，以及每種違規行為的處罰。大多數的違規將導致警員失去假期，甚至停職或解雇。

依據新準則，員警過度使用武力、作出虛假陳述或紀錄，將受更嚴厲的處罰；新準則也提高市民投訴審查委員會對市警的監督力度，例如，不需要有公民投訴，就可調查警員可能的不當行為；CCRB更容易取得警員紀錄，包括在警局的全部工作經歷，不過，市警總局局長仍對處罰擁有最後的裁決權。

新準則耗時近兩年完成，旨在使警務部門紀律處分程序更加透明；加州洛杉磯、路易斯安那州紐奧良(New Orleans)等警局也採用此準則。

市警和市民投訴審查委員會的簽字儀式於4日在曼哈頓下城的聖保羅教堂(St. Paul's Chapel)舉行。希爾表示，此次簽署具有歷史意義，令人驕傲，新指南將為市警的紀律規範帶來更大的透明度和監督，有助建立更強的警民信任關係。「在我看來，建立信任是推動警務的基石。」

市民投訴審查委員會主席戴維(Fred Davie)表示，「新紀律準則以及簽署備忘錄改變了紐約市處理警察責任制和紀律的方式，可謂重大突破。」

白思豪說，「我們向問責制、信任和透明邁出了歷史性一步，當警方和社區間的關係更穩固，紐約市將更安全、更公平。」

市警察公會(PBA)主席林奇(Patrick Lynch)則發聲明表示，「此新準則毫無公平可言，這是市議會的治安『專家』操縱市警紀律，以進一步實現激進的政治目標。處罰準則的改變是根據頭條新聞和民調數字，而不是根據任何客觀的正義感或公平意識。」

市警新的紀律準則增加透明度和監督，有助建立更強的警民信任關係。(取自紐約市長推特...
市警新的紀律準則增加透明度和監督，有助建立更強的警民信任關係。(取自紐約市長推特)

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