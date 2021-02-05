紐約市警總局長簽新紀律準則 白思豪讚表率

市警新的紀律準則增加透明度和監督，有助建立更強的警民信任關係；圖為警方日前在曼哈頓的一場民眾集會上維持秩序。(Getty Images)

紐約市 警總局局長希爾(Dermot Shea)4日與市民投訴審查委員會(Civilian Complaint Review Board，簡稱CCRB)簽署一份備忘錄，承諾將遵循新的紀律準則，新準則明確規定違反警局紀律警員會受處罰；市長白思豪 (Mayor Bill de Blasio)稱這是邁出重大且空前的一步，將成為全國的榜樣。

這份長達57頁的紀律準則(NYPD Disciplinary System Penalty Guidelines)概述了各種內部違規行為，包括鎖喉、未打開隨身攝像頭、向媒體洩露信息等，以及每種違規行為的處罰。大多數的違規將導致警員失去假期，甚至停職或解雇。

依據新準則，員警過度使用武力、作出虛假陳述或紀錄，將受更嚴厲的處罰；新準則也提高市民投訴審查委員會對市警的監督力度，例如，不需要有公民投訴，就可調查警員可能的不當行為；CCRB更容易取得警員紀錄，包括在警局的全部工作經歷，不過，市警總局局長仍對處罰擁有最後的裁決權。

新準則耗時近兩年完成，旨在使警務部門紀律處分程序更加透明；加州洛杉磯、路易斯安那州紐奧良(New Orleans)等警局也採用此準則。

市警和市民投訴審查委員會的簽字儀式於4日在曼哈頓下城的聖保羅教堂(St. Paul's Chapel)舉行。希爾表示，此次簽署具有歷史意義，令人驕傲，新指南將為市警的紀律規範帶來更大的透明度和監督，有助建立更強的警民信任關係。「在我看來，建立信任是推動警務的基石。」

市民投訴審查委員會主席戴維(Fred Davie)表示，「新紀律準則以及簽署備忘錄改變了紐約市處理警察 責任制和紀律的方式，可謂重大突破。」

白思豪說，「我們向問責制、信任和透明邁出了歷史性一步，當警方和社區間的關係更穩固，紐約市將更安全、更公平。」

市警察公會(PBA)主席林奇(Patrick Lynch)則發聲明表示，「此新準則毫無公平可言，這是市議會的治安『專家』操縱市警紀律，以進一步實現激進的政治目標。處罰準則的改變是根據頭條新聞和民調數字，而不是根據任何客觀的正義感或公平意識。」