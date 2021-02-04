紐約市律師協會籲州府對房東和租戶增加援助

紐約市律師協會呼籲州府增加對房東和租戶的援助，以解決新冠疫情期間的迫遷問題。(記者朱蕾/攝影)

代表紐約市2萬5000名律師的紐約市律師協會(New York City Bar Association)呼籲紐約州 增加對房東 和租戶的援助，以解決新冠疫情期間的迫遷問題。

律師協會三名委員會領導在一份聲明中表示，紐約州大多數未結案的迫遷都可以通過緊急租金 減免或加強租金補貼來解決。

協會房屋法庭委員會主席瓦格納(Sarah Wagner)、民權諮詢工作組聯合主席金(Alison King)和謝勒(Andrew Scherer)說，現在正是時候解決和防止即將發生的大規模迫遷和抵押品贖回(foreclosure)問題。

他們特別敦促州府和市府放寬對一次性處理緊急現金援助的要求，增加CityFHEPS房屋券的數量和價值，並在紐約的房屋法庭中授予諮詢討論的權力。

委員會主席代表律師協會說，這些政策將防止無數的迫遷和止贖，為負擔過重的住房法院系統減輕負擔，並為日益惡化的住房危機提供長期解決方案。

紐約州已將禁止房東逼遷令(eviction moratorium)延長至5月，租戶可向房東或法院提交陳述困難的聲明表，就可避免被逼遷。

而房東和房東權益倡導者呼籲州府增加對屋主的支持，或重啟迫遷程序，以激發房客還款、減少房東的損失。