春節防搶防竊 班森賀62分局長籲勿輕信他人

轄管班森賀的62分局局長陳韜3日現身講座，向民眾講解關於春節期間應注意安全事項。(視頻會議截圖)

在布碌崙 (布魯克林)華人 健康協會的邀請下，轄管班森賀的62分局局長陳韜3日現身治安講座，向民眾講解關於春節期間應注意安全事項；華人民眾也通過Zoom視訊會議分享身邊發生的經歷，有認識的人在聚賭時向賭友透露自己的旅行計畫，不料家裡隨後就遭竊，呼籲民眾要保持戒備，不要輕信他人。

儘管警方給予民眾的新年安全提醒都已是老生常談，但每年春節華人還是免不了成為搶劫、盜竊的受害對象，對此警方非常關注，希望華人通過提高防範意識來避免犯罪。

陳韜表示，華人到銀行領錢時最好叫上其他人相伴，可幫忙打個照應，觀察周邊是否出現可疑人物，返家途中有人同行也比較安全；他說，目前轄區內在路上被搶手機 的幾乎都是華人，因為總是邊走路邊低頭看手機，提醒民眾要改變這個習慣，抬頭查看身邊情況。

陳韜還說，人身安全遠比財物重要，若不幸遇上搶劫，就應聽從對方指示，交錢保命；他也提到，華人經常嫌麻煩或是語言不通而不去報案，這樣難以讓警方獲取必要線索，再有類似案件發生時也會加劇調查難度，所以呼籲華人不管事多小，都應該備案。

另外，民眾走在路上被人撞身子時很有可能遇見扒手，要第一時間檢查是否遺失了貴重物品；扒手在第一次接觸時可能未得手，會藉機搭訕不讓民眾離開，這時就要提高警惕，與對方保持安全距離。

參與視訊講座的華人社區服務中心負責人羅添福也分享身邊人有過的經歷，他結識的一名華男最近在賭博時向賭友透露要到外州旅行，家裡剛好在他外出那一天失竊；他呼籲民眾不要隨便透露自己的信息，以免被賊「惦記」。

羅添福還說，他也曾有一名朋友在銀行領錢時就被不法分子盯上，結果一出銀行不久就被搶光；他強調這些都是真實案例，民眾不要認為不會那麼不走運而掉以輕心，到時事情發生了後悔也來不及。