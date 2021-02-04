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涉郵寄K他命 布碌崙2華男被捕不得保釋

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙兩名華男涉嫌郵寄K他命被捕。(本報檔案照)
布碌崙兩名華男涉嫌郵寄K他命被捕。(本報檔案照)

聯邦海關與邊境保護局(CBP)去年12月底在紐約甘迺迪國際機場(JFK)，先後攔截兩個從歐洲運來的包裹，發現私藏K他命(Ketamine)後展開近一個月的調查，確認收件地址位於布碌崙(布魯克林)8大道一間洗衣店；聯邦特工隨後偽裝成送貨員和顧客，成功將涉嫌郵寄毒品的兩名華男林錦泉(Jin Quan Lin，姓名皆音譯)、林昀彥(YunYan Lin)引出並拘捕，兩人目前仍在羈押中，不得保釋。

根據紐約東區聯邦法院的起訴書，在去年12月22日，CBP官員在JFK機場攔截一個從法國寄來的包裹，裡頭裝有10公斤的K他命，送件地址是布碌崙8大道的一間洗衣店，收件人名為「黃金貴」(Jingui Huang)，聯繫手機最後四個號碼為2492；隔天另個來自英國的包裹抵達機場，發現裡頭含有3.14公斤K他命，送往德拉瓦州(Delaware)一個提供轉運服務的公司地址，收件人名為「春暖」(Chunnuan)。

在該公司的配合調查下，聯邦特工發現顧客指定轉運公司將包裹送往的地點，和第一個包裹的地址相同；於是在今年1月20日，兩名特工分別喬裝成送貨員和顧客，觀察洗衣店內的情況，一名華裔女性員工簽收包裹後放在後台收銀機的區域。

特工看見員工撥打包裹上的手機號碼通知收件人，大約20分鐘後，一輛銀色Toyota Camry轎車停在洗衣店街邊，駕駛員林錦泉和副駕駛林昀彥從車上下來，進入洗衣店後又走出門口，四下查看周邊情況；兩人再次走進洗衣店，未取得包裹接著又走出門口，直接上車離開。

林錦泉沿著8大道U型轉彎(u-turn)後，將車停在對面街邊，兩人坐在車內大約兩分鐘後，再次下車第三次踏進洗衣店；在裡頭的特工看見兩嫌和員工談話，林錦泉隨後取走包裹；兩人隨即走出門時，特工便上前拘捕他們。

林昀彥承認知情包裹裡頭裝的是毒品，他收下1000元，被指示將包裹送往另一個地點；他也允許特工查看自己的手機，發現在微信上曾跟一名男子交換數張K他命的照片；特工後來調查發現，該名男子就是林錦泉，兩人送往聯邦法院過堂後，被控非法持有和販售管制藥品。

兩人至今被關押在拘留所中，不得保釋外出，其中林昀彥原定3日舉行初步聽證會，但因可能放棄申訴而臨時取消。

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