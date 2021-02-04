有表演、年菜示範…法拉盛文藝中心新春廟會 14日線上開鑼

法拉盛文藝中心華人新春廟會14日線上登場。(文藝中心提供)

法拉盛 文藝中心(Flushing Town Hall)牛年華人 新春廟會訂於14日(周日)下午2時登場，今年的活動首次採線上播放，有文藝表演、民藝展示和經典年菜示範，呈現有趣又有意義的優秀傳統，藝術家不僅獻上精采表演，還會帶領觀眾深入了解藝術形式、解釋作品與年節的關係，娛樂之時傳承文化。

法拉盛文藝中心華人社區發展主任鄧雅云表示，此次新春廟會內容豐富，表演有陳乃霓舞蹈團帶來各式民族舞蹈，紐約 美華劇坊為牛年特別製作的布袋戲，琵琶演奏家高虹獨奏，中田納西州立大學中國音樂文化中心(MTSU Center for Chinese Music and Culture)的音樂合奏表演等；由一群熱愛相聲藝術的年輕人組成的水木相聲社，也將帶給觀眾相聲新作「紐約愛情指南」。

民藝展示包括民間工藝美術家何紅一和文藝中心藝術教師湯泠的剪紙示範，畫家劉比華的流彩繪畫示範等；新春廟會上還將向觀眾示範經典年菜，邀請到皇后區夜市「Hong Kong Street Food」小吃攤的趙秀雲和「Bstro」台式小吃攤的胡Johnson來教做甜、鹹湯圓和獅子頭；並與啟揚活動中心合作，簡易烹飪系列楊寶芝主廚示範松鼠全魚。

法拉盛文藝中心委員會委員及華人新春廟會創始人甘台甯表示，「廟會是我在台灣長大時對農曆新年最印象深刻的回憶之一。廟會上不但有精采演出，還有吃有玩，我希望把這樣美好的體驗帶到紐約。今年由於情況特殊，將透過網路與民眾精采慶新春。」

法拉盛文藝中心中華文化委員會主席楊旻雯表示，去年春節因新冠疫情剛開始，為保護社區而決定取消新春廟會，「今年春節疫情尚未結束，為了繼續這個廣受社區喜歡的活動，首次採用線上慶祝，同樣能夠與民眾歡聚一堂，共慶新春。」

牛年華人新春廟會將在法拉盛文藝中心的YouTube頻道播放，網址：www.youtube.com/user/FlushingTownHall。該中心更多活動請至網站：www.flushingtownhall.org。