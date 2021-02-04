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送代金券 法拉盛商改區抽獎迎春節

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛商改區舉辦「幸運7號」線上抽獎活動，200名幸運兒將獲得15元到30元14家不同餐廳與小商家代金券。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛商改區舉辦「幸運7號」線上抽獎活動，200名幸運兒將獲得15元到30元14家不同餐廳與小商家代金券。(記者牟蘭／攝影)

為慶祝即將到來的牛年春節，法拉盛商改區(Flushing BID)3日宣布，即日起舉辦「幸運7號」線上抽獎活動，200名幸運兒將獲得15元到30元不等的14家不同小商家代金券，其中包括法拉盛雪糕坊、紐約幸福堂奶茶與雲吞妹等網紅餐廳；主辦方表示，活動免費，歡迎民眾積極參與。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，新冠疫情從去年春節爆發，直到今年春節疫情仍繼續蔓延，對當地小商家生意重創；他說，往年春節是當地小商家最繁忙的時刻，但今年因疫情與法拉盛公車專用道的實施，讓小商家的生意雪上加霜。

為幫助小商家解救這一困境，並慶祝即將到來的牛年春節，余鈿崧說，法拉盛商改區從1日起至17日舉辦「幸運7號」(Lucky7)線上抽獎活動，目前有14家餐廳、藥房、花店與服飾店等參與，其中不乏網紅餐廳加盟，如法拉盛雪糕坊、紐約幸福堂奶茶與雲吞妹等。

余鈿崧表示，小商家是法拉盛經濟發展的根本，他希望這項活動幫助當地市場吸引更多客源，通過一張代金券為商家打響廣告；他說，這項活動免費參與，民眾獲得代金券後，無需在指定商家進行任何最低消費，可通過代金券直接購買所需物商品，歡迎民眾積極參與。

有意參與者請登錄網頁https://www.flushingbid.com/lucky7cn，用英文輸入指定信息後，即可參與抽獎，每位參與者僅可輸入一次，重複輸入將被視為無效；200名幸運者將由電腦隨機抽取，並於當日在法拉盛商改區官網或社群網絡官方帳號公布中獎者名單，兩日後與中獎人聯繫領取事宜。

市議員顧雅明、市警109分局局長歐康納(John O'Connell)、法拉盛商改區共同主席莊振輝以及第七社區委員會助理社區經理Marilyn McAndrews均到場，表示支持。

法拉盛 商改區 疫情

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