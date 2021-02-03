角聲免費測新冠 因下雪三場改期

基督教角聲佈道團訂於9日至11日以及23日到25日，舉辦六場免費新冠病毒檢測活動。(角聲提供)

受天氣影響，紐約 基督教角聲佈道團原訂於2日至4日舉辦的免費新冠病毒檢測 活動，將改為9日(周二)至11日(周四)；23日(周二)至25日(周四)的檢測活動將照常進行，檢測完全免費，不需身分證明，結果將在48小時內出爐，旨在幫助社區控制病毒傳播。

角聲表示，由於需要新冠檢測的人數眾多，許多檢測點都大排長龍，為解決這一問題，角聲與市府合作，計畫舉辦六場免費的病毒篩檢活動。

原定於2日至4日的檢測因雪天將改為9日至11日上午9時30分至下午4時舉行 ；23日至25日上午9時30分至下午4時的檢測照常進行。屆時，訓練有素的工作人員將協助民眾自行進行簡單的鼻腔拭子檢測；四歲及以上人士均可參加，無需預約，完全免費，不需身分證明，且檢測是保密和安全的；結果將在48小時內透過電子郵件通知。

檢測地點：角聲使命中心(Herald Mission Center)，法拉盛 賀若斯哈汀快速道路(Horace Harding Expy)156-03號。電話(718)799-8213；更多新冠檢測信息，請訪問testandtrace.nyc 。