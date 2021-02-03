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疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

華埠新春大遊行取消 暖心自救

記者顏嘉瑩／紐約報導
社區在農曆年期間將舉辦兩檔活動，為社區帶來正能量、鼓勵民眾在當地消費。(記者顏嘉瑩/攝影)
社區在農曆年期間將舉辦兩檔活動，為社區帶來正能量、鼓勵民眾在當地消費。(記者顏嘉瑩/攝影)

農曆新年的重頭戲「新春大遊行」，今年受到新冠肺炎疫情影響而取消；華埠商業改進區將舉辦兩檔活動，透過「甜蜜情人節購物本地小商業 」(Sweethearts Shop Local)計畫和「你吃了嗎？」春節暖心計畫，持續推廣華埠，讓疫情下的社區除了有「年味」更有滿滿的「人情味」。

華埠商改區往年在情人節和春節都會舉辦系列活動，執行總監陳作舟表示，當討論今年將舉辦什麼活動時，原本只是幾個商改區分頭舉辦，但今年40個商改區首次團結共同辦活動，以支持小商家，更能夠體現節日精神。

「甜蜜情人節購物本地小商業 」活動從即日起至14日(周日)，鼓勵民眾支持本地小商家，從店內直購、 在網路上發表好評、通過社交媒體上宣傳，或購買禮品卡給自己愛的人送情書等多種方式進行。

「你吃了嗎？」春節暖心計畫，則是在農曆年期間於網路舉行，民眾可上網提供有創意的一段鼓勵的話，由主辦方選出獲勝者，印出來貼在華埠社區，讓來往行人能夠透過這些鼓勵的話，獲得正能量，也能進一步為店家打氣，共同度過疫情。

由於紐約市有許多空置店面，在華埠也看到眾多店家拉閘關門，陳作舟說，那些印出來的話也會貼在鐵閘上，除了讓行人看見，也等同在為店家打氣，希望疫情和緩後他們能夠再次拉開鐵門，迎接客人。

華埠 疫情 商改區

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