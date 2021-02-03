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疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

疫情衝擊一年 華埠「屹立不搖」

記者顏嘉瑩／紐約報導
即便疫情影響，但華埠商家已經擺出農曆年飾品販售。(記者顏嘉瑩/攝影)
即便疫情影響，但華埠商家已經擺出農曆年飾品販售。(記者顏嘉瑩/攝影)

春節即將到來，新冠疫情影響下，相關慶祝活動都減少，而自去年1月就受到波及的曼哈頓華埠，雖然造成不少餐館、商家被迫關門，如今農曆新年又將到來，但社區仍竭盡所能，透過各種方式慶祝農曆春節，向外界宣告「華埠仍屹立不搖。」

為慶祝農曆春節，華埠商業改進區(Chinatown BID)將舉辦多項活動，另外非營利組織Think! Chinatown也在籌備烹飪課、傳統手工藝品製作等線上活動，為社區帶來新氣息。

此外，日前由46號美食店經理莫志聯發想，與紐約中華公所、獻愛華埠(Send Chinatown Love)、珠江百貨、紐約中華總商會、亞洲人平等會、華埠聯合民主黨等多個華人社團、組織共同合作、籌款，以掛燈籠方式點亮社區、吸引人氣的「亮麗中國城」計畫也持續，將在勿街至伊利沙白街(Elizabeth St.)間的擺也街加掛100個燈籠，預計在26日元宵節當天點燈，以350個燈籠將華埠照得更明亮。

去年1月新冠肺炎在中國爆發，當時雖然紐約未出現案例，但外界將華裔當做箭靶，全美華人社區都遭受波及，包括紐約市；不少民眾因恐懼疫情，開始迴避到包括華埠、皇后區法拉盛、布碌崙(布魯克林)8大道等華人社區，社小商家開始大量流失客源，以觀光客、附近上班族生意為主的華埠，生意下滑60%到70%。

在勿街上的粵菜館員工李女士回憶，該餐館過去有不少觀光客用餐，疫情開始蔓延全球時，路上人流明顯減少，但當時即便生意變差，社區的商家仍堅持繼續營業。

去年的新春大遊行上，民選官員、社區代表帶頭參加，相當熱鬧。(本報檔案照)
去年的新春大遊行上，民選官員、社區代表帶頭參加，相當熱鬧。(本報檔案照)
。(本報檔案照)
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市長白思豪在去年的活動上到場表達對華社支持。(本報檔案照)
市長白思豪在去年的活動上到場表達對華社支持。(本報檔案照)
往年華埠新春大遊行，都吸引許多人到場參加。(本報檔案照)
往年華埠新春大遊行，都吸引許多人到場參加。(本報檔案照)
在元宵節「亮麗中國城」將進一步擴大，在華埠掛起共350盞燈籠，旨在吸引更多人潮到...
在元宵節「亮麗中國城」將進一步擴大，在華埠掛起共350盞燈籠，旨在吸引更多人潮到華埠消費。。(本報檔案照)

華埠 紐約市 疫情

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