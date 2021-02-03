紐約州是否取消州會考 2/5前徵民意

州教育廳欲取消今年州會考，向公眾徵求意見。（美聯社）

紐約州教育 廳上月向聯邦政府申請取消春季州會考 (State Test)及6月高中州會考(Regents)，一旦得到聯邦批准，紐約三至八年級學生將連續兩年無法參加英語和數學州會考；州教育廳就相關豁免申請草案向公眾徵求意見，截止日期為5日(周五)。

去年3月因新冠疫情紐約州公立學校關閉，全面改上網課，州教育廳取消原訂當月舉行的2019-2020學年三年級至八年級英文和數學州會考，之後又取消原訂6月舉辦的高中州會考，隨後州教育理事會於去年11月宣布取消訂於今年1月舉行的高中州會考。

日前州教育廳指出，州內每個學區受疫情影響程度不同，很多學生都在遠程上學，難以安排考試，再次向聯邦政府申請取消春季州會考及6月的高中州會考。

紐約州教師聯合會(New York State United Teachers)對此予以支持，副主席Jolene DiBrango表示，過去一年各校情況不同，家庭條件也不相同，用單一標準考試來衡量所有學生一年來的學習成果，並不公平，且疫情下的州會考結果，恐無法真實反映學生的學習情況；與考試相比，教師聯合會認為各年級老師可以更全面、準確地判斷每一名學生的學習情況。

但華裔教育人士反對取消州會考。皇后區第24學區委員會主席黃友興認為，再一次取消州會考，會導致紐約州朝取消所有考試的方向發展，更嚴重的是，州教育廳並未出台任何替代方案，「如果沒有州考，也就少了對教育廳的問責，那麼誰來監督紐約市是否恰當使用教育資金呢？」。

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