暴風雪罪案不停 紐約市1日6人中槍

1日的暴風雪仍未阻止紐約市罪案的發生。（市警總局提供）

紐約市 1日迎來五年最大一場暴風雪 ，惡劣天氣仍未能阻止罪案發生，紐約市警總局局長希爾(Dermot Shea)指出，1日紐約市共發生六起傷人槍擊 案，包括一名女子在家中廚房做飯時被流彈擊中。

希爾說，「如果我告訴你，在暴風雪天氣裡，紐約市仍發生六起槍擊案件，你會覺得驚訝嗎？」

希爾指出，1日晚10時30分左右，一名26歲女子在布朗士Washington大道交東180街附近一棟公寓內廚房做飯時，突然被射入房間的子彈擊中手臂。

警方隨後沿著子彈軌跡調查隔壁的公寓，發現兩個拿著手槍的少年，相信兩人是在室內把玩槍枝時，導致手槍走火。

當日從凌晨1時30分在曼哈頓8大道交47街附近發生第一起槍擊案後，幾分鐘後又有一名25歲男子，在東哈林區東102街交FDR大道被擊中右腿。

希爾將不斷發生的槍擊案歸咎於法院系統「敞開大門」，「約90%以非法持有槍枝罪名被捕的嫌犯，又回到街道。」

希爾說，「無論這些人是否在等待法院的處置、或者根本沒有被起訴，他們都回到街道上，這是我們必須面對的真正障礙。」希爾認為真正控制紐約市犯罪率的方法，不是從街上移走槍枝，而是讓持槍者遠離街道。

新冠肺炎導致法院系統一度處於癱瘓狀態，是導致嫌犯繼續留在街道上的原因之一，但希爾認為即使疫情結束也不會完全解決問題，「現在法院系統仍對受害者沒有足夠的保護，有些失去平衡。」