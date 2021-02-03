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疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

治安模範生蒙塵 皇后區貝賽 1周3店被盜

記者朱蕾／紐約報導
入室盜竊貝賽商業店鋪的嫌犯。(警方提供)
入室盜竊貝賽商業店鋪的嫌犯。(警方提供)

華裔居民較多的皇后區貝賽(Bayside)多年來是紐約市最安全的社區之一，然而近期發生多起商業入室盜竊，一周內就有三家相隔不遠的商鋪在夜晚打烊後遭人闖入，其中一家為華人經營；警方提醒店主，不要把大量現金和貴重物品留在店內過夜。

警方表示，這三起商業入室盜竊均發生在夜晚店鋪關門後，竊賊通過破壞店鋪鎖好的玻璃門闖入。

1月10日晚至11日早上，位於貝賽200街夾32大道附近的一家健身房遭入室盜竊，店內的現金、健身服丟失；11日凌晨1時左右，竊賊入室盜竊位於法蘭西斯路易斯大道(Francis Lewis Blvd.)夾34大道附近的一家餐飲店，盜走店內的現金。

16日凌晨1時30分左右，法蘭西斯路易斯大道夾32大道附近的一家餐館成為作案目標，竊賊從餐館內盜走現金和多台電子設備。

警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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