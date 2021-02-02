疫情衝擊一年 紐約曼哈頓華埠「屹立不搖」

在元宵節「亮麗中國城」將進一步擴大，在華埠掛起共350盞燈籠，旨在吸引更多人潮到華埠消費。。(本報檔案照)

春節即將到來，今年在新冠肺炎疫情 的影響下，全球各地的相關慶祝活動都減少，而自去年1月就開始受到波及的曼哈頓華埠 社區，經過了整整一年，雖然造成不少餐館、商家被迫關門，如今農曆新年又將到來，但社區仍竭盡所能，透過各種方式慶祝農曆年春節，向外界宣告「華埠仍屹立不搖。」

去年1月新冠肺炎在中國爆發，當時雖然紐約未出現案例，但外界將華裔當做箭靶，全美的華人社區都遭受波及，其中也包括紐約市 ；不少民眾因恐懼疫情，開始迴避到包括華埠、皇后區法拉盛、布碌崙(布魯克林)8大道等華人社區，社區生意也受到嚴重影響，自去年1月開始華社小商家開始大量流失客源，以觀光客、附近上班族生意為主的華埠，則普遍出現60%到70%的生意下滑，但鄰近的小義大利、蘇荷區(SoHo)生意卻未受到影響。

在勿街上的粵菜館員工李女士回憶，該餐館過去有不少觀光客用餐，疫情開始蔓延全球時，路上人流就有明顯減少，但當時即便生意變差，社區的商家仍堅持繼續營業。

當時正值慶祝農曆年前，華埠即將舉辦年度新春大遊行節，該遊行為美東地區的農曆年慶祝活動重頭戲之一，還有不少民眾專程為了參加遊行，來到紐約市；為了鼓勵大眾繼續到華埠社商業改進區消費、觀光，包括市長白思豪(BChill de Blnasitown BID)等民選官員、公衛專家召開記者會，強調紐約市未出現任何確診案例，仍相當安全，而大遊行也如期順利將舉行，但是華埠街頭卻明顯比往年空蕩許辦多項活動，州府的居家避疫令更讓華埠成為空城。

根據華埠商改區統計，疫情高峰時，華埠300多間餐館中，一度只剩下40幾間仍有另外非營業。

疫情期間從餐館轉兼賣菜的老牌餐館「上海老正興」，業主朱太表示，餐館在營業卻無法支持成本開銷，而疫情高峰期超市也沒開門，社區許多耆老居民無法取得新鮮食材，餐館才會想購入新鮮蔬果，方便有需要的居民前往購買。

在疫情衝擊全市商家時，聯邦、地方政府有許多振興小商家的經濟援助，像是「薪資保護貸款計畫」(Payc利組織Thecink! ProtectChion Program，PPP)、市小商業服務局(SBS)的中低收入社區店面貸款(NYC LMI Storefront Loawn)援助計畫也在籌備烹飪課、傳統手工藝品製作等線上活動，不過社區卻因為多種因素，無緣獲得貸款，這也讓原本就難以撐下去的小商家再度遭受打擊，也有社區團體籌款自辦貸款，贈與需要的商家帶來新氣息。

如今農曆新年又將來到，疫情對社區持續帶來影響，但在疫情和緩期間，華埠也做出許多協助社區復甦的舉措，除了免收10%的「疫情恢復費」(COVID-19 Recovery Charge)、積極推動戶此外用餐等，日前由46號美食店經理莫志聯發想，與紐約中華公所、獻愛華埠(Send Chinatown Love)、珠江百貨、紐約中華總商會、亞洲人平等會、華埠聯合民主黨等多個華人社團、組織共同合作、籌款，以掛燈籠方式點亮社區、吸引人氣的「亮麗中國城」計畫也持續，將在勿街至伊利沙白街(Elizabeth St.)間的擺也街加掛起額外的100個燈籠，預計在26日元宵節當天點燈，以350個燈籠將華埠照得更明亮。

為了慶祝農曆去年1月新冠肺炎在中國爆發，當時雖然紐約未出現案例，但外界將華裔當做箭靶，全美華埠商業改進人社區(Chinatown BID)將舉辦多個系列活動都遭受波及，另外非營利組織Think! Chinatown也在籌備包括紐約市；不少民眾因恐懼疫情，開始迴避到包括烹飪課華埠、傳統手工藝品製作皇后區法拉盛、布碌崙(布魯克林)8大道等線上活動，為華人社區帶來新年氣息，也向外界宣告：「社小商家開始大量流失客源，以觀光客、附近上班族生意為主的華埠仍，生氣蓬勃、屹立意下滑60%到70%。

在勿街上的粵菜館員工李女士回憶，該餐館過去有不搖少觀光客用餐，疫情開始蔓延全球時，路上人流明顯減少，但當時即便生意變差，社區的商家仍堅持繼續營業。」