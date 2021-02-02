8大道商家居民雪往路邊丟 停泊車輛遭雪左右夾攻

家長攜帶孩子們到日落公園造起雪人。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市連三日迎來罕見暴雪，2日降雪 和強風程度都稍有趨緩，布碌崙 (布魯克林)8大道 居民和商家在一大早就出動雪鏟清除人行道積雪；但因人行道上的積雪被鏟到最邊緣地帶，導致停在路邊的轎車左右都被積雪夾攻，加劇駕駛人員的鏟雪工作。

直到2日中午時分，布碌崙區仍然飄著雪，但因強度和風速相較前一天都緩和不少，當地大部分商家都恢復營業，街上也有出門辦事購物的民眾；但由於路面濕滑難行、積雪太深，路人經過未鏟雪的區域時分外小心翼翼，車輛也減速慢行。

8大道居民和商家也陸續出動雪鏟除雪，一名洗衣店業者林先生表示，1日下暴雪時他就每隔數小時出來鏟一次雪，若累積到當天才做，怕是已經積累太厚的雪鏟五小時以上都鏟不完；一名修車行員工也表示，從來沒看見這麼大的一場雪，三個人耗時三個小時才清除乾淨。

然而民眾鏟的雪也對許多駕駛人士造成不便，由於車子停泊在路旁，市府鏟雪車清理大道時已將一部分的雪阻擋在轎車的一側；而民眾為了在人行道上開闢一條路出來，將雪紛紛往人行道上的左右兩旁積累，造成車子另一側靠人行道上的區域也積滿了雪。

一名在為車子剷雪的華裔民眾無奈表示，降雪量實在太多，民眾只好把雪往路邊丟，但就造成了他的極度不便；原本就要鏟去車頂上的雪，現在車身左右兩邊也被大雪圍攻，估計要耗時更多時間才能把車子從雪中救出來。

儘管大雪讓出行造成困難和障礙，許多民眾還是趁著難得的冰天雪地，前往7大道42街「日落公園」玩耍；除了有家長帶著孩子造起雪人外，也有帶著雪橇、滑雪裝備好好享用這段雪天時光的民眾，拿起相機拍照留念。