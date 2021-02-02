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五區BID呼籲民眾 情人節獻愛小商家

記者張晨／紐約報導
「情人節購物本地小商業 」紐約五大區40個商改區聯合慶情人節，助社區經濟復甦。(華埠商改區提供)
「情人節購物本地小商業 」紐約五大區40個商改區聯合慶情人節，助社區經濟復甦。(華埠商改區提供)

在2月14日情人節與紐約市開放堂食之日將到來之際，全市五大區的40個商業改進區和社區組織宣布聯手，向全市小商家傳遞愛心和支持； 每個商改區都將針對所在社區，定制2月1日至14日的「甜蜜情人節購物本地小商業 」(Sweethearts Shop Local)計畫，支持本地經濟復甦。

聯合商改區表示，該計畫配合紐約人期待已久的室內堂食恢復，利用情人節推動社區小商業的發展，鼓勵紐約人在本地小商家消費，通過店內消費、 在網路上發好評、通過社交媒體宣傳，或購買禮品卡給所愛之人等方式，以實際行動幫助全市小商家從疫情中復甦。

此項活動由紐約領導力中心(New York Leadership Center)為慶祝「社區領導力計畫」十周年而創建；橫跨五大區的參與組織都表示，小商業是紐約市社區經濟的支柱，所有人應該在這個情節人聯合起來，向當地小商家示愛。

華埠商業改進區行政總監陳作舟表示，華埠的經濟在疫情下掙扎已久，現在比以往任何時候都需要民眾的支持和幫助，「這次顧客們將成為商家們最有力的宣傳者。」他表示，而這也是歷史上首次全市商改區聯合起來，合作互助。

陳作舟指出，該活動的目標是吸引消費者尤其是餐館食客，希望在餐館堂食恢復的情人節那天，讓業者能立即感受到復甦希望。

紐約市 商改區 華埠

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