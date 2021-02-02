華策會倡導日 促州府勿砍社區預算

華策會日前通過線上舉行「第三屆年度倡導日」。(視頻截圖)

華人策劃協會(CPC)日前通過線上舉行「第三屆年度倡導日」(見圖，取自視頻)，強調在州府新財年預算 中，將足夠資金留給社區組織的重要性，表示若失去州府的撥款，將難以繼續為低收入和移民社區提供資源，將造嚴重的民生問題，希望在新冠疫情 打擊下，州府仍能撥給社區組織更多資金。

華策會多元社會服務(Multisocial services)的員工楊Melody分享說，在新冠疫情期間提供的服務包括幫助民眾申請失業金、告知民眾就近的新冠檢測 站和接種點，鼓勵他們多接受檢測，以免攜帶病菌的民眾不慎感染給更多人等，也向社區派發熱食、贈送防護用品，並且作為政府與民間的溝通橋樑，幫助傳播重要信息，社區組織承擔的工作非常重要。

州眾議會健康委員會主席高佛萊德(Richard Gottfried)與會並指出，若按照州長葛謨(Andrew Cuomo)最新公布的新財年預算，為填補預算缺口，需要在教育、醫療、交通上削減開支；屆時社區健康中心、療養院、醫院護理等醫療服務提供者和社區機構都會受到嚴重影響。

在他看來，州府預算在醫療項目的欠缺並非因疫情才產生，事實上以往就一年不如一年；他認為，唯有向超級富豪徵收更高的稅，才能填補赤字，並確保撥給其他重要項目的資金。

華策會總裁及首席執行官何永康表示，疫情造成的公共健康和經濟危機，給亞裔社區帶來嚴重衝擊，希望州府能增加更多預算給向居民提供服務的社區組織；他表示，華策會與州府站在同一陣線上，幫助社區儘早恢復經濟、保護必要行業員工，並提供健保和人權服務等，但這些服務的維持都需要州府的財力相挺。