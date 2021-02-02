我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2632萬例 德州逾241萬例

舊金山知名私家偵探遭搶傷重不治 傳奇一生謝幕

華策會倡導日 促州府勿砍社區預算

記者顏潔恩／紐約報導
華策會日前通過線上舉行「第三屆年度倡導日」。(視頻截圖)
華策會日前通過線上舉行「第三屆年度倡導日」。(視頻截圖)

華人策劃協會(CPC)日前通過線上舉行「第三屆年度倡導日」(見圖，取自視頻)，強調在州府新財年預算中，將足夠資金留給社區組織的重要性，表示若失去州府的撥款，將難以繼續為低收入和移民社區提供資源，將造嚴重的民生問題，希望在新冠疫情打擊下，州府仍能撥給社區組織更多資金。

華策會多元社會服務(Multisocial services)的員工楊Melody分享說，在新冠疫情期間提供的服務包括幫助民眾申請失業金、告知民眾就近的新冠檢測站和接種點，鼓勵他們多接受檢測，以免攜帶病菌的民眾不慎感染給更多人等，也向社區派發熱食、贈送防護用品，並且作為政府與民間的溝通橋樑，幫助傳播重要信息，社區組織承擔的工作非常重要。

州眾議會健康委員會主席高佛萊德(Richard Gottfried)與會並指出，若按照州長葛謨(Andrew Cuomo)最新公布的新財年預算，為填補預算缺口，需要在教育、醫療、交通上削減開支；屆時社區健康中心、療養院、醫院護理等醫療服務提供者和社區機構都會受到嚴重影響。

在他看來，州府預算在醫療項目的欠缺並非因疫情才產生，事實上以往就一年不如一年；他認為，唯有向超級富豪徵收更高的稅，才能填補赤字，並確保撥給其他重要項目的資金。

華策會總裁及首席執行官何永康表示，疫情造成的公共健康和經濟危機，給亞裔社區帶來嚴重衝擊，希望州府能增加更多預算給向居民提供服務的社區組織；他表示，華策會與州府站在同一陣線上，幫助社區儘早恢復經濟、保護必要行業員工，並提供健保和人權服務等，但這些服務的維持都需要州府的財力相挺。

預算 疫情 檢測

上一則

五區BID呼籲民眾 情人節獻愛小商家

下一則

參選法拉盛市議員 黃敏儀獲州眾議員克魯茲背書

延伸閱讀

紐約地鐵地上路段下午2時暫停 PATH下午3時停運

紐約地鐵地上路段下午2時暫停 PATH下午3時停運
紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通

紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通
紐約市疫苗接種 白人占近半

紐約市疫苗接種 白人占近半
法援團體爭取囚犯打疫苗 不排除提告

法援團體爭取囚犯打疫苗 不排除提告
情人節好禮：紐約市重開堂食…客容量限25%

情人節好禮：紐約市重開堂食…客容量限25%
布朗士陽性率高 洋基球場設接種點

布朗士陽性率高 洋基球場設接種點

熱門新聞

紐約市將在1月31日起連降三天大雪，累積大約10吋降雪量。(美聯社)

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

2021-01-30 22:22

美疾控中心口罩品牌抽查報告，你的通過檢測了嗎?

2021-01-21 14:54
紐約進入連三天的暴雪天氣，伴隨著每小時可達60哩的強風。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通

2021-02-01 06:00
李揚國曾記錄陳果仁被害後華社為其爭權遊行的場景。（取自李揚國臉書／周慧珠攝影）

紐約華裔攝影師李揚國 染新冠住院20天去世

2021-01-27 21:04
降雪量恐達24吋！紐約市非必要車輛今晨6時起限行，換邊停車也暫停。(記者張晨/攝影)

降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消

2021-02-01 12:14
曼哈頓華埠老字號「寶榮行」日前在社群媒體上被謠傳爆發性感染而遭政府查封。(記者張晨／攝影)

謠傳華埠老字號因疫被封 業者落淚：每周檢測 莫信謠言

2021-01-26 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通

紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通
降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消

降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消
華郵：已打疫苗民眾惴惴不安 無法確定做什麼會安全

華郵：已打疫苗民眾惴惴不安 無法確定做什麼會安全
布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓

布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓
共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商