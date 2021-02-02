天寒地凍火災 華人無家可歸 社區收留相助

消防員在現場救援。(花園市消防局提供)

紐約長島 新海德公園(New Hyde Park)一戶三代同堂的華人 住宅，1月31日上午疑似因電線短路引發火災，房屋內部被嚴重燒毀，住在該民宅的五人，包括兩名耆老和兩名兒童，雖然成功逃出沒有受傷，但面臨無家可歸；在寒冬暴雪之日，幸好社區華人紛紛相助，一家人現在已得到安頓。

消防員為著火房屋滅火。(花園市消防局提供)

事發民宅位於長島新海德公園Flower Lane上，來自浙江的翁先生一家人在此居住。趕到現場救援的消防人員在與這家人溝通時，因為需要翻譯，便致電給長島華裔居民林小姐；林小姐因曾多次支持消防人員、捐贈物品等，與消防局建立了很好的關係。

林小姐1日表示，當日接到電話後趕到現場，是該民宅內兩名正在讀中學的孩子發現房子裡出現煙霧，同時聞到濃濃的燒焦味，馬上告訴房子裡的所有人跑到屋外，並報警；隨後30多名消防員到現場滅火。

「我趕來時，看到年過七旬的奶奶坐在路邊，非常沮喪。」林小姐說，「房子裡面被嚴重燒毀，不能住人了，滅火澆的水在屋子裡已經到膝蓋那麼高。」

由於事發突然，一家人從屋子裡跑出來時，幾乎什麼都沒帶；林小姐表示，「房子暫時回不去了，不能讓他們無家可歸，而且現在天寒地凍、又是疫情期間」，她馬上決定先讓一家人住到她的家裡，再想辦法幫他們租房子。

房屋內部遭到嚴重毀壞。(林小姐提供)

把一家人安頓好後，林小姐1日冒著大雪，外出為一家人購買一些必需品；她說，「長島社區的華人得知此事後，很多人紛紛獻愛心，幫助尋找可租的房屋，還有朋友直接送錢過來，希望幫助這家人度過難關。」

林小姐表示，房子年分較老，可能存在電線老化問題，從而引發此次意外事故，此外，他們四、五年前購入這棟房屋時，買房屋保險方面沒有特別注意，導致此次受災後，獲得的賠償不會很多，也希望華人能夠以此為戒。