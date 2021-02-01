「情人節購物本地小商業 」紐約五大區40個商改區聯合慶情人節，助社區經濟復甦。(華埠商改區提供)

在2月情人節與堂吃即將到來之際，紐約全市五大區的40個商業改進區和社區組織將首次聯手，向整個城市的小商業傳遞愛心和支持信息； 每個商改區 都將針對所在社區定制2月1日至14日的「甜蜜情人節購物本地小商業 」(Sweethearts Shop Local)計畫以支持經濟復興。

聯合商改區在一份新聞稿中表示，該項計畫配合紐約人期待已久的室內用餐，利用情人節推動社區小商業，鼓勵紐約人消費本地企業，從店內直購、 在網路上發表好評價、通過社交媒體上宣傳，或購買禮品卡給自己愛的人送情書等多種方式進行。

此項活動由紐約領導力中心(New York Leadership Center)為慶祝「社區領導力計畫」十周年而創立，全市商改區的許多領導者均畢業於紐約領導力中心，他們的任務是學習和領會全市各社區獨特的運作方式，從而使之變得更好。

橫跨五大區的社區參與者表示，小商業是紐約市 社區經濟的支柱，所有人將在這個情節人聯合起來向當地商家表示愛意。

華埠 商業改進區行政總監陳作舟表示，華埠的經濟在疫情下掙扎已久，現在比以往任何時候都需要大家的支持和幫助。

「而這次，顧客們或將成為商家們最有利的宣傳工具。」他表示，而這也是歷史首次全市多個商改區與五大區的社區機構團結起來，共同合作並幫助社區從疫情的長期打擊時中甦醒。

陳作舟指出，該活動的目標是吸引購物者和食客，在配合即將回歸堂吃的情人節鼓勵小商業展示自己，並發起一個易於實施、可定制、可擴展且涵蓋所有社區特色的宣傳活動。