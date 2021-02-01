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羊頭灣公校附近要建戒毒中心 社區憂孩童安全

記者黃伊奕／紐約報導
猶太裔家庭與兒童服務中心位於Quentin路的服務大樓。（谷歌地圖截圖）
猶太裔家庭與兒童服務中心位於Quentin路的服務大樓。（谷歌地圖截圖）

布碌崙(布魯克林)羊頭灣一所服務中心計畫擴展戒毒治療服務，因距離公立238小學以及一所猶太學校太近，當地民眾堅決反對。

猶太裔家庭與兒童服務中心(Jewish Board of Family and Children’s Services)日前向第15社區委員會提交了申請，希望能通過他們位於Quentin路的服務中心擴張戒毒治療服務的申請，將救助有藥物濫用、酒精以及毒品依賴者。

然而，該中心距離公立238小學僅一個街區，另外Quentin路901號也是一所猶太學校，該申請遭到當地居民堅決反對。

約有245名居民以擔心孩子安全，和該擴張會影響當地房價提交了請願書，希望市府阻止該擴建；他們在請願書上引用數據，證明戒毒所進入社區後，社區房價會下降17%。

當地市議員葉格(Kalman Yeger)表示，他不會支持此次擴建的申請，「大部分民眾反對理由是不能建在學校附近，而非不能在我們社區裡，我相信這是最主要的原因。」

第15社區委員會主席斯凱渥(Theresa Scavo)也表示，州參議員費爾德(Simcha Felder)已向他們表態，不會同意該擴張；雖然社區委員會並非此次申請最終決定者，但許可流程要求委員會總結社區意見，並提供相關社區宣傳證明，州政府再仔細綜合所有申請材料後，才會作出最終的決定。

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