從警24年獲43枚勳章 張耿明晉升巡官 改變亞裔刻板印象

張耿明在職24年，獲得43枚勳章。(張耿明提供)

今年49歲的張耿明(Kengming Chang)已服務紐約市 警24年，他因破獲槍擊等重大案件，共獲得43枚勳章，日前升為巡官(Lieutenant)；常年在非華裔社區工作的他，期盼更多年輕一代亞裔 加入紐約市警，改變其他族裔對亞裔的刻板印象。

父母來自台灣的張耿明30日表示，他在布碌崙(布魯克林)出生長大，因聽聞警察 收入穩定，於26歲加入紐約市警，在職期間，他在約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)取得學士學位，並展開警察生涯。

張耿明先後服務於警局「皇后區捷運機動小組」(Queens Transit Task Force)、布朗士41分局以及皇后區103分局等，2004年升為警佐(Sergeant)，今年初晉升為巡官。

作為一名常年在非華裔社區工作的警察，張耿明在職場上曾遇到不少因對亞裔刻板印象的不公對待，他舉例說，一次外勤時一名同事要求他支援翻譯，得知他不會中文後，對方感到異常生氣，「我是一名好警察，但他們用我的膚色在評價我的工作能力」。

張耿明24年來用工作成績改變他人對亞裔的刻板印象，期間獲得了43枚獎章，包括兩枚社區服務獎(Commendation)，三枚傑出警官獎(Meritorious Police Duty)，以及38枚優秀警官獎(Excellent Police Duty)。

張耿明經常處理槍擊等惡性罪案，許多案發場景至今仍歷歷在目；他回憶，十多年前曾抓捕兩名匪徒持槍搶劫的案件，他與兩名同事在距離案發地一個路口的地方發現嫌犯駕駛的車輛，立即攔停嫌犯，並從車中解救一名受害人，「我記得當時自己說的每一句話」。

疫情期間，張耿明與同儕站在一線保護市民健康，但去年9月經歷「黑人的命也是命」運動，各地反警情緒高漲，對此他感到不解，認為警察維護社會治安，不應被如此對待。

熱愛警察工作的張耿明29日參加巡官晉升典禮，由於疫情，他的親友不能到場，他身著警佐制服、戴黑色口罩，接受新挑戰，他希望不久的未來能升任警官(Captain)，與同儕打擊罪案，更鼓勵年輕一代亞裔加入紐約市警的隊伍，共同改變亞裔的刻板印象。