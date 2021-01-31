我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2607萬例 加州逾330萬

疫情爆發1年 加州4萬人染疫亡 洛縣停屍間爆滿改放卡車

從警24年獲43枚勳章 張耿明晉升巡官 改變亞裔刻板印象

記者牟蘭／紐約報導
張耿明在職24年，獲得43枚勳章。(張耿明提供)
張耿明在職24年，獲得43枚勳章。(張耿明提供)

今年49歲的張耿明(Kengming Chang)已服務紐約市警24年，他因破獲槍擊等重大案件，共獲得43枚勳章，日前升為巡官(Lieutenant)；常年在非華裔社區工作的他，期盼更多年輕一代亞裔加入紐約市警，改變其他族裔對亞裔的刻板印象。

父母來自台灣的張耿明30日表示，他在布碌崙(布魯克林)出生長大，因聽聞警察收入穩定，於26歲加入紐約市警，在職期間，他在約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)取得學士學位，並展開警察生涯。

張耿明先後服務於警局「皇后區捷運機動小組」(Queens Transit Task Force)、布朗士41分局以及皇后區103分局等，2004年升為警佐(Sergeant)，今年初晉升為巡官。

作為一名常年在非華裔社區工作的警察，張耿明在職場上曾遇到不少因對亞裔刻板印象的不公對待，他舉例說，一次外勤時一名同事要求他支援翻譯，得知他不會中文後，對方感到異常生氣，「我是一名好警察，但他們用我的膚色在評價我的工作能力」。

張耿明24年來用工作成績改變他人對亞裔的刻板印象，期間獲得了43枚獎章，包括兩枚社區服務獎(Commendation)，三枚傑出警官獎(Meritorious Police Duty)，以及38枚優秀警官獎(Excellent Police Duty)。

張耿明經常處理槍擊等惡性罪案，許多案發場景至今仍歷歷在目；他回憶，十多年前曾抓捕兩名匪徒持槍搶劫的案件，他與兩名同事在距離案發地一個路口的地方發現嫌犯駕駛的車輛，立即攔停嫌犯，並從車中解救一名受害人，「我記得當時自己說的每一句話」。

疫情期間，張耿明與同儕站在一線保護市民健康，但去年9月經歷「黑人的命也是命」運動，各地反警情緒高漲，對此他感到不解，認為警察維護社會治安，不應被如此對待。

熱愛警察工作的張耿明29日參加巡官晉升典禮，由於疫情，他的親友不能到場，他身著警佐制服、戴黑色口罩，接受新挑戰，他希望不久的未來能升任警官(Captain)，與同儕打擊罪案，更鼓勵年輕一代亞裔加入紐約市警的隊伍，共同改變亞裔的刻板印象。

張耿明(左)在職期間曾破獲大量槍枝罪案。(張耿明提供)
張耿明(左)在職期間曾破獲大量槍枝罪案。(張耿明提供)
張耿明29日參加自己巡官的晉升典禮。(張耿明提供)
張耿明29日參加自己巡官的晉升典禮。(張耿明提供)
張耿明曾任職於布碌崙與皇后區的多個警局。(張耿明提供)
張耿明曾任職於布碌崙與皇后區的多個警局。(張耿明提供)
張耿明(右)與三星警司陳文業(左)合影。(張耿明提供)
張耿明(右)與三星警司陳文業(左)合影。(張耿明提供)

紐約市 警察 亞裔

上一則

疫情致口味改變 華裔業者：靠口碑留客

下一則

「看我的疫苗卡」自拍上傳小心洩露個資

延伸閱讀

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災
老不投票　楊安澤：紐約投誰都一樣

老不投票　楊安澤：紐約投誰都一樣
情人節好禮：紐約市重開堂食…客容量限25%

情人節好禮：紐約市重開堂食…客容量限25%
失業金須報稅 王能辦免費活動

失業金須報稅 王能辦免費活動
136員工染疫亡 MTA地鐵站紀念

136員工染疫亡 MTA地鐵站紀念
紐約市2月14日情人節當天 餐館重回25%堂食

紐約市2月14日情人節當天 餐館重回25%堂食

熱門新聞

華埠華人長巴站12人圍毆1人且當街扒光後連捅數刀。(市警提供)

曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

2021-01-23 23:54
紐約市將在1月31日起連降三天大雪，累積大約10吋降雪量。(美聯社)

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

2021-01-30 22:22
紐約拉瓜地亞機場，乘客排隊辦理登機手續。(美聯社)

確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任

2021-01-23 19:10
李揚國曾記錄陳果仁被害後華社為其爭權遊行的場景。（取自李揚國臉書／周慧珠攝影）

紐約華裔攝影師李揚國 染新冠住院20天去世

2021-01-27 21:04

1張圖／紐約州確診139萬 新增死亡140人

2021-01-30 21:51

美疾控中心口罩品牌抽查報告，你的通過檢測了嗎?

2021-01-21 14:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？
紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災
華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅
Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%

Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%
「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇

「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇