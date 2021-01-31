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班森賀火災毀家 瓜地馬拉華僑求助

記者顏潔恩╱紐約報導
陳Carolina和一歲兒。(受害者提供)
陳Carolina和一歲兒。(受害者提供)

布碌崙(布魯克林)班森賀日前一棟兩層住家發生二級大火，消息指出該棟樓居住超過20人，大多為西語裔居民，也有一家來自瓜地馬拉的華僑家庭；一名華裔建築發展商表示，該棟房屋的屋主為華人，但不住在紐約市，目前正積極聯繫對方處理後續問題。

本月25日早8時50分左右，班森賀85街1962號的兩層樓住宅發生火災，當時至少六人從屋內逃出，超過60名消防人員前往救援，兩個小時後才控制住火勢；期間一名消防員被從二樓掉落的窗型空調機砸中頭部，送往醫院搶救，所幸無生命危險。

據哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，該樓內租戶有來自瓜地馬拉的華僑家庭，26歲的陳Carolina受訪時表示，案發時她和一歲兒子睡在二樓房間，聽到小舅子呼叫才驚覺發生大火，只能取走一小部分財物逃離現場。

從事裝修工作的陳Carolina表示，他們一家八人火災後暫居親戚家，只能用被子鋪在地上勉強睡覺，但小兒子顯然很不適應；火災帶來很大的陰影，她說自己晚上睡不好覺，兒子也無法正常進食。

儘管收到許多熱心人士捐贈保暖衣物，但新冠疫情造成更嚴峻的生活挑戰，陳Carolina一家急需一筆錢找到新房屋，展開新的生活。

為幫助陳Carolina一家，社區組織Worker's Justice Project目前在GoFundMe發起網路 募款，希望尋求善心人士捐助；民眾可瀏覽gofundme.com/f/brooklyn-fire-fund-for-construction-workers-fam?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1捐款。

市消防局尚未透露火災發生原因，但一名華裔建築發展商表示，該棟房屋估計住了22人，火災疑似一樓有人用電磁爐時燒壞，引發大火；他說房主為居住在外地的一名福州人，目前正積極聯繫對方處理後續問題。

布碌崙班森賀一棟兩層住家發生二級大火。(記者顏潔恩╱攝影)
布碌崙班森賀一棟兩層住家發生二級大火。(記者顏潔恩╱攝影)

華裔 紐約市 布碌崙

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