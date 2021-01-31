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疫期關懷獨居老人 華青發起溫馨「祖孫交流」

記者金春香╱紐約報導
近百名華裔耆老參加29日的線上音樂盛宴活動。（視訊截圖）
近百名華裔耆老參加29日的線上音樂盛宴活動。（視訊截圖）

華裔青年發揮「老吾老以及人之老」的愛心，從經常打電話跟遠在中國的祖父母聊天，到發起「祖孫交流」項目，從去年3月疫情爆發後，每周跟華裔耆老通話聊天，後來擴大到線上音樂會等交流活動，為紐約獨居老人帶來溫馨與歡樂。

去年3月新冠疫情爆發後，華裔17歲青年徐嘉藝(Christine Xu)發起祖孫交流項目(Generations Connect)，每周與紐約耆老基金會(New York Foundation for Senior Citizens)的華裔耆老通電話聊天；之後項目不斷擴大，得到劇院發展基金會(Theatre Development Fund)支持，開始為耆老帶來線上中文演出和觀後交流活動，給這些在疫情期間難以與家人和朋友團聚的老人們帶來溫馨與歡樂。

在曼哈頓查賓學校(The Chapin School)讀高中的徐嘉藝說，雖然在美國長大，但她一直和遠在中國的祖父母保持聯繫，關係十分親近；當疫情最先在中國爆發後，她在跟祖父母聊天時意識到長期隔離、遠離親朋好友，給老人帶來巨大的負面影響，因此她希望盡己所能幫助一些紐約當地的老人緩解孤單。

擁有豐富志願者服務經驗的徐嘉藝隨即發起祖孫交流項目，招募到更多志願者，並獲得紐約耆老基金會主席霍夫曼(Linda Hoffman)的支持，每一名志願者與幾名老人配對，每周進行一小時的通話，而徐嘉藝和其他能講中文的志願者也開始專門為華裔老人帶來每周的電話慰問。

80歲的張玲住在曼哈頓下東城，來美30年的她退休前是一名醫生，曾在紐約大學醫學院訪學和教書，退休後也一直學習新知識，並堅持運動保持身體健康，疫情爆發後她雖然每天能通過微信與朋友聯繫，但仍因為無法與人面對面交流而感到孤單，從去年4月開始，她每周與祖孫交流項目一名能講流利中文的白人高中生柯曼笛(Madison Cohen)打電話，二人建立深厚友情。

張玲說，她與柯曼笛聊愛好、聊家常，兩人還一起唱歌，她為了幫柯曼笛提高中文水平，特意準備了很多唐詩宋詞，每次打電話都會教對方，而她自己，也在聊天中學會很多新的英語表達。

隨著加入祖孫交流項目的華裔老人越來越多，徐嘉藝與已經和紐約耆老基金會合作多年的劇院發展基金會開展合作，推出線上音樂盛宴活動，每月邀請華裔耆老觀賞「梁祝」鋼琴獨奏、琵琶獨奏、中文電影放映等節目，觀賞結束後志願者們還會與耆老們互動交流觀看感想，讓老人們用中文自由抒發見解。

霍夫曼、徐嘉藝以及劇院發展基金會公共項目總監Daniel Renner都表示，特別欣慰看到大家暢所欲言談論熟悉的文化內容，也期待疫情結束後與這些老人見面聊天，帶他們去看現場演出。

徐嘉藝在29日的線上音樂盛宴活動上與華裔耆老交流。（視訊截圖）
徐嘉藝在29日的線上音樂盛宴活動上與華裔耆老交流。（視訊截圖）

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