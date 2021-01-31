楊安澤常不去投票：紐約投誰都一樣

楊安澤解釋未投票原因是，那時選誰都不會產生任何大的影響，因為那時候紐約很繁榮，也讓大家有安全感。（本報檔案照）

華裔紐約市 長參選人楊安澤 自宣布參選以來，因其過去多次沒參與紐約市長和美國總統選舉投票 遭到質疑，日前他為自己辯解表示，自己此前對這幾場選舉的參選人沒有很強烈的擁護感，認為選誰都無關緊要，他相信很多其他未投票者，很可能都與自己一樣。

楊安澤作為此次市長選舉中極具競爭力的參選人之一，從未正式宣布參選開始就飽受關注，但作為紐約客，他卻在疫情期間離開紐約市搬往上州，大部分時間都待在上州；此外，2000年和2012年的總統選舉，以及2001年至2017年間的紐約市長選舉，他統統沒去投票，遭到很多人質疑和抵制，認為他不是真正的紐約客，未能積極參與紐約地方政治，不具備管理紐約市的資格。

楊安澤29日接受國會山莊報(The Hill)採訪時對其投票紀錄作出回應，表示自己與很多紐約人一樣，正好在過去幾次選舉中，沒有對任何一位參選人產生強烈的擁護感，認為投誰關係都不大。

楊安澤解釋，這些選舉的候選人都是紐約市政壇常客，當時他和很多紐約人都覺得選誰都不會產生任何影響，因為那時候紐約很繁榮，也讓大家有安全感。

但他認為過去一年新冠疫情帶來公共健康和經濟的雙重打擊，「我們正深陷危機之中，很多事情遭受質疑，大家都期待這座城市能有另一種不同的領導者。」

根據紐約市競選財務委員會(NYC Campaign Finance Board)2019年的數據，僅有39.1%的登記選民在2018年的中期選舉中投票，該數字在2014年更低，僅為19.9%。