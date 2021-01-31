我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2607萬例 加州逾330萬

疫情爆發1年 加州4萬人染疫亡 洛縣停屍間爆滿改放卡車

楊安澤常不去投票：紐約投誰都一樣

記者金春香╱紐約報導
楊安澤解釋未投票原因是，那時選誰都不會產生任何大的影響，因為那時候紐約很繁榮，也讓大家有安全感。（本報檔案照）
楊安澤解釋未投票原因是，那時選誰都不會產生任何大的影響，因為那時候紐約很繁榮，也讓大家有安全感。（本報檔案照）

華裔紐約市長參選人楊安澤自宣布參選以來，因其過去多次沒參與紐約市長和美國總統選舉投票遭到質疑，日前他為自己辯解表示，自己此前對這幾場選舉的參選人沒有很強烈的擁護感，認為選誰都無關緊要，他相信很多其他未投票者，很可能都與自己一樣。

楊安澤作為此次市長選舉中極具競爭力的參選人之一，從未正式宣布參選開始就飽受關注，但作為紐約客，他卻在疫情期間離開紐約市搬往上州，大部分時間都待在上州；此外，2000年和2012年的總統選舉，以及2001年至2017年間的紐約市長選舉，他統統沒去投票，遭到很多人質疑和抵制，認為他不是真正的紐約客，未能積極參與紐約地方政治，不具備管理紐約市的資格。

楊安澤29日接受國會山莊報(The Hill)採訪時對其投票紀錄作出回應，表示自己與很多紐約人一樣，正好在過去幾次選舉中，沒有對任何一位參選人產生強烈的擁護感，認為投誰關係都不大。

楊安澤解釋，這些選舉的候選人都是紐約市政壇常客，當時他和很多紐約人都覺得選誰都不會產生任何影響，因為那時候紐約很繁榮，也讓大家有安全感。

但他認為過去一年新冠疫情帶來公共健康和經濟的雙重打擊，「我們正深陷危機之中，很多事情遭受質疑，大家都期待這座城市能有另一種不同的領導者。」

根據紐約市競選財務委員會(NYC Campaign Finance Board)2019年的數據，僅有39.1%的登記選民在2018年的中期選舉中投票，該數字在2014年更低，僅為19.9%。

紐約市 投票 楊安澤

上一則

班森賀火災毀家 瓜地馬拉華僑求助

下一則

疫情致口味改變 華裔業者：靠口碑留客

延伸閱讀

老不投票　楊安澤：紐約投誰都一樣

老不投票　楊安澤：紐約投誰都一樣
楊安澤：紐約市取消資優班 應有替代方案

楊安澤：紐約市取消資優班 應有替代方案
楊安澤首訪華埠 誓力助小商家恢復活力

楊安澤首訪華埠 誓力助小商家恢復活力
要求新警察住紐約市 楊安澤挨轟違背州法

要求新警察住紐約市 楊安澤挨轟違背州法
楊安澤稱「要求新警住紐約市」惹火警察工會：違背州法

楊安澤稱「要求新警住紐約市」惹火警察工會：違背州法
楊安澤競選新政：雪糕車、餐廳、夜店作疫苗接種點

楊安澤競選新政：雪糕車、餐廳、夜店作疫苗接種點

熱門新聞

華埠華人長巴站12人圍毆1人且當街扒光後連捅數刀。(市警提供)

曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

2021-01-23 23:54
紐約市將在1月31日起連降三天大雪，累積大約10吋降雪量。(美聯社)

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

2021-01-30 22:22
紐約拉瓜地亞機場，乘客排隊辦理登機手續。(美聯社)

確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任

2021-01-23 19:10
李揚國曾記錄陳果仁被害後華社為其爭權遊行的場景。（取自李揚國臉書／周慧珠攝影）

紐約華裔攝影師李揚國 染新冠住院20天去世

2021-01-27 21:04

1張圖／紐約州確診139萬 新增死亡140人

2021-01-30 21:51

美疾控中心口罩品牌抽查報告，你的通過檢測了嗎?

2021-01-21 14:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？
紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災
華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅
Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%

Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%
「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇

「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇