「看我的疫苗卡」自拍上傳小心洩露個資

優良商業局提醒民眾勿上傳疫苗接種卡至社交媒體，擔心引起資料外洩。(美聯社)

隨著愈來愈多人接種新冠疫苗 ，為記錄這歷史性的一刻，民眾經常會與疫苗卡自拍上傳社交媒體；優良商業局(Better Business Bureau)日前卻發出警告稱，該做法將可能造成個人資料外洩，呼籲民眾通過拍攝其他物品例如疫苗貼紙來分享喜悅。

優良商業局表示，疫苗卡上有接種者的個人資料，將其上傳至社交媒體，意味著所有人都會看到，很可能會被不法分子利用；當局強調，近來在英國發生多起有人在網路上售賣疫苗卡的案件，擔心民眾將疫苗卡公諸於世，剛好給詐騙分子提供一個製作假疫苗卡的範本，因此呼籲大眾不要再這樣做。

很多人仍會忍不住分享注射疫苗後的興奮心情，優良商業局建議，民眾當然還是可以通過拍照其他物品表達自己的興奮，例如手臂打針的地方、診所內張貼的笑臉或是疫苗貼紙，只要沒有包含個人信息的物品就可以。

當局也提醒接種人士要檢查社交媒體的隱私 設置，在參與網路流行趨勢時要多加謹慎，保護好個人隱私，就算有人詢問最喜歡的演唱會、電影 或是汽車等看似無關緊要的問題時，也要保持戒備，因為很可能是為了獲取民眾的密碼。