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班森賀建遊民所 華人反對到底

記者顏潔恩／紐約報導
代表班森賀的第11社區委員會29日攜手民選官員，與向遊民提供服務的市府機構代表舉行線上會議，要求舉辦公聽會聽取公眾意見。(視頻截圖)
代表班森賀的第11社區委員會29日攜手民選官員，與向遊民提供服務的市府機構代表舉行線上會議，要求舉辦公聽會聽取公眾意見。(視頻截圖)

市府計畫在華人聚居的布碌崙(布魯克林)班森賀社區新建遊民收容所，代表當地的第11社區委員會29日攜手民選官員，與向遊民提供服務的市府機構代表舉行線上會議，要求舉辦公聽會聽取公眾意見；居住在當地的華人擔憂，收容所建造在商業區和學校附近，會對社區和小孩安全帶來威脅，對該計畫反對到底。

市府有意在Bath大道2147號的空地上建立遊民收容所，預計將收容150名男性遊民、並在2022年建成；該址兩條街外就是當地華社繁忙的Bay Parkway商業區，引發很多華人關注。

眾議員寇頓(William Colton)當天在視訊會議上指出，市府不斷砸錢來建收容所，但大多數遊民其實是抗拒入住，他們需要的是屬於自己的家，不認為市府提供住宿就能根本解決遊民問題；他也說無論是市遊民局(DHS)，還是市府合作方的非營利組織ICL，都未能針對其服務提供詳細解釋，無法說服建立收容所的必要性。

儘管市遊民局專員柏登(Matt Borden)表示很願意和社區洽談，且提供足足一年的時間來商談該計畫；市議員崔馬克(Mark Treyger)卻回應道，市府僅發出要建收容所的通知，事先並未徵詢社區意見，對此感到不滿。

當天一小時多的會議主要探討收容所的初步信息，預計下次會議將有更詳細的內容，委員會定於2月11日(周四)晚7時再舉行線上會議；社區民眾可參與發表意見，需上網至us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yeJfLiqtTQ2KMgUr-bGMuA註冊信息。

居住在Bay Parkway將近15年的華婦黃細表示，當地交通治安良好，而且好學區及商店集中，擔心遊民所入駐會對社區治安造成隱患；她表示最擔心孩子的安全問題，因本身需要工作，不能經常陪伴孩子上下課，另外她在當地開有店面，也害怕搶劫盜竊犯罪會增加。

民眾陳Julie也表示，遊民日間不能待在收容所裡，是否有其他地方可以逗留，而不是在社區閒逛？另外市府是否提供一些訓練來幫助他們獲得工作，一步步回歸正常生活等，在她看來才是真正幫助遊民的方法。

華人 布碌崙 眾議員

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