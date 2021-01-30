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1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

法拉盛免費測新冠、贈口罩

記者牟蘭／紐約報導
啟揚中心等六個社區組織與市府合作，為法拉盛民眾提供免費篩檢活動，並在活動中贈送口罩與洗手液。(記者牟蘭／攝影)
啟揚中心等六個社區組織與市府合作，為法拉盛民眾提供免費篩檢活動，並在活動中贈送口罩與洗手液。(記者牟蘭／攝影)

截止25日，郵遞區號為11355的法拉盛地區七天病毒檢測陽性率名列全市第八；市立公立醫院系統與市檢測追蹤小組28日聯合包括啟揚中心在內的六個社區組織，為法拉盛民眾提供免費篩檢活動，並在活動中免費贈送口罩和洗手液。

本次活動由市立公立醫院與市檢測追蹤小組聯合啟揚中心、美國中華佛教會、中美紐約布碌崙(布魯克林)牌樓協會、韓裔紐約城市社區服務責任有限公司，以及美國紐約華人總商會，攜手國會眾議員孟昭文、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)與市議員顧雅明等，在法拉盛慈航精舍前舉辦。

啟揚基金會創辦人甘台甯表示，疫情二度來襲，法拉盛市中心的疫情指數飆升，社群媒體近期更是頻繁流傳商家染疫的傳言，導致社區人心惶惶；她說，感染新冠病毒並非判「死刑」，多數人為輕症或無症狀患者，若早期篩檢，盡早隔離，就能避免病毒在社區內蔓延，保護耆老與有基礎病的易感群體。

啟揚中心聯合主席羅維宗表示，當天氣溫接近冰點，仍有大量民眾前來檢測；他表示，由於確診人數增加，許多檢測點都大排長龍，新的檢測點緩和了附近固定檢測點的壓力，也避免民眾在等待期間感染病毒。

羅維宗說，本次檢測採取工作人員協助民眾自行進行鼻腔拭子檢測，完成後，樣本將被密封在紙袋中，取樣48小時後，檢測者將透過電子郵件收到檢測結果，信息安全，絕對保密。

市檢測追蹤小組華裔社區外展員鄭蔚螢表示，法拉盛與布碌崙8大道分租的居住環境，恐對防疫帶來不利影響，她鼓勵當地居民定期篩檢病毒，一旦結果是陽性，可致電(212)268-4319申請免費酒店隔離居住。

啟揚中心等六個社區組織與市府合作，為法拉盛民眾提供免費篩檢活動，並在活動中贈送口...
啟揚中心等六個社區組織與市府合作，為法拉盛民眾提供免費篩檢活動，並在活動中贈送口罩與洗手液。(羅維宗提供)

檢測 法拉盛 紐約

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