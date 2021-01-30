發春節包、牛年雲春晚…中領館20場活動熱鬧迎春

中國駐紐約總領事館往年舉行的新春招待會今年將以線上形式進行。（本報檔案照）

中國駐紐約 總領事館29日召開記者會，宣布20多場新春系列活動，副總領事錢進表示，雖然受疫情影響，大部分活動將以線上方式舉行，但年味不會減分。

錢進指出，今年的系列新春活動有五大亮點，一是一心為民謀幸福，從1月底至春節，總領館將繼續為有困難的華僑和留學生發放春節包，內有駐紐約總領事黃屏的新年賀卡、福字對聯、糖果和口罩等防疫物品。

2月初，領館還將陸續通過微信 、網站和Instagram等平台推送總領事的新春祝福，2月1日推送黃屏致領區留學人員的新年賀詞，2月4日推送領區各僑團新春視頻團拜活動，2月12日總領館領區內留學人員將舉辦牛年雲春晚，設紐約主會場和波士頓、費城 、哥倫布三個分會場，由領區高校自行籌備節目，推送分會場後擇優展播。

第二大亮點為兩國關係開新局，兩國人民共歡慶，領館將於2月9日在網站、微信和照片牆發布錄製的新春視頻，黃屏會通過視頻致詞。

第三為三大地標迎新年，將延續往年傳統，在農曆新年來臨之際與那斯達克證券交易所、帝國大廈和世貿中心共同慶祝新年，2月10日與帝國大廈聯合舉辦點燈儀式，連續第21年點亮中國紅；2月10日至12日，世貿中心Oculus購物中心、甘迺迪機場信號塔、史泰登島Bayonne橋和Goethals橋也將同時被點亮。

第四為四類活動享年味，分別為享音樂、觀賽事、賞展覽和看晚會：2月4日晚7時費城交響樂團線上新春音樂會將演出譚盾的「女書」和小提琴名曲「梁祝」，2月6日晚新州交響樂團新春音樂會，同日晚春之聲中美青年線上音樂會，鋼琴家郎朗等會參加；2月12日晚7時布碌崙(布魯克林)籃網會在主場比賽前舉行線上「中華之夜」活動；2月8日起連續第八年在帝國大廈舉辦「歡樂春節」生肖櫥窗展，展覽將在線上線下同步進行，2月21日「歡樂春節」全球華人新春攝影大賽獲獎作品揭曉儀式將在線舉行；2月12日晚新州李堡市(Fort Lee)公共圖書館將在線舉辦新春慶祝晚會。

第五大亮點為「五福臨門」賀新春，總領館指出中美關係在過去一年面臨建交以來最嚴竣局面，在此背景下，領館希望通過春節系列公共外交活動，向領區各界人民傳遞平安福、歡樂福、友誼福、和諧福和富強福。