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受害者變嫌犯 曼哈頓華埠長巴鬥毆案大逆轉

記者張晨／紐約報導
四人在律師魯賓(右二)和牧師麥考爾(講話者)陪同下自首。(記者張晨／攝影)
四人在律師魯賓(右二)和牧師麥考爾(講話者)陪同下自首。(記者張晨／攝影)

發生在曼哈頓華埠長巴站13人圍攻一人的鬥毆搶劫案，在警方公布監視器畫面協尋嫌犯一周後，案情有了180度的轉變；其中四人於29日上午在律師陪同下，到轄區市警五分局投案自首，表示是因為親戚在長巴上被搶劫，才「尋求正義」。

影音來源：記者張晨

該案發生在22日中午，26歲的非洲裔男子沃德(Walter Ward)在位於堅尼路(Canal St.)和亞倫街(Allen St.)附近的華人長巴站準備下車，隨後13名深膚色男女從路邊等待多時的數輛車中跳下，開始追打沃德，在搶走其財物和扒光全身衣物後駕車逃逸。

但29日毆人者主動向警方投案自首，稱是沃德在長巴上持槍搶劫了他們20歲的親戚，並威脅若報警就立刻射殺他，13人才會堵在長巴站，試圖討回公道。

20歲男子的祖母尼蒙斯(Cassandra Nimmons)在投案當日向記者表示，孫子本來在喬治亞州亞特蘭大探望家人，但她22日收到孫子的簡訊，指沃德在長巴上持槍威脅自己，並搶走了他價值1400元的外套、1000元的球鞋、一只蘋果手表、耳機、一對鑽石耳環和兩台手機

尼蒙斯轉述，當時沃德跟她孫子說：「我要養活我的家人，放棄抵抗吧」；尼蒙斯說，孫子曾多次向華人司機和乘客求救說自己被搶，但沒有人伸出援手。

後來孫子使用借來的手機請求家人在華埠的長巴終點站接應自己；期間沃德醒來，並繼續警告他說，「我有你的身分證，如果你報警，我會殺了你全家。」

案發當天早上約11時30分，13人已經在長巴站守候多時，看到沃德後，13人迅速將其包圍並毆打、並扒光他的外衣及內褲。

29日四人在律師魯賓(Sanford Ruben)和牧師麥考爾(McCall)的陪同下，到五分局投案自首，並被正式指控，待刑事法庭過堂後才會被上手銬。

尼蒙斯表示，會對沃德提出刑事訴訟；警方也表示，沃德此前曾與布碌崙(布魯克林)幫派勾結，也有搶劫逮捕前科，並於2017年出獄。

22日發生在曼哈頓華埠長巴站13人圍攻一人的鬥毆搶劫案，在警方公布監視器畫面協尋...
22日發生在曼哈頓華埠長巴站13人圍攻一人的鬥毆搶劫案，在警方公布監視器畫面協尋嫌犯一周後，案情有了180度的轉變。(記者張晨／攝影)
22日發生在曼哈頓華埠長巴站13人圍攻一人的鬥毆搶劫案，在警方公布監視器畫面協尋...
22日發生在曼哈頓華埠長巴站13人圍攻一人的鬥毆搶劫案，在警方公布監視器畫面協尋嫌犯一周後，案情有了180度的轉變。(記者張晨／攝影)

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