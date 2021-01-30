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展現社區堅韌 法拉盛文藝中心戶外藝展2月1日重啟

記者牟蘭／紐約報導
為慶祝即將到來的牛年春節，法拉盛文藝中心的戶外藝術展將在2月1日重啟。(法拉盛文藝中心提供)
為慶祝即將到來的牛年春節，法拉盛文藝中心的戶外藝術展將在2月1日重啟。(法拉盛文藝中心提供)

法拉盛文藝中心去年舉辦的戶外藝術展，因竊賊而中斷，為慶祝即將到來的牛年春節，將於2月1日重啟展覽；華人社區發展主任鄧雅雲日前表示，活動旨在為疫情中的居民打氣，展現社區堅韌、不認輸的精神。

法拉盛文藝中心於去年5月啟動「呼喚與回應：悲傷、韌性與希望」(Call and Response: Grief, Resiliency and Hope)計畫，邀請市民提供藝術作品，記錄疫情期間的社會變遷與個人故事，共收集70餘幅作品，在中心外的圍欄上展出。

鄧雅雲說，雖然法拉盛文藝中心因疫情關閉，且多數活動轉為線上進行，但該中心希望這個藝術活動能為社區居民打氣，讓更多路過的民眾看到愛與希望；但她說，去年9月初，有竊賊偷走了圍牆上的畫作，中心已向市警109分局報警，但至今沒有任何線索。

為慶祝牛年春節，鄧雅雲表示，2月1日起，這個計畫將作為慶祝農曆春節部分活動重啟，鼓勵藝術家、業餘愛好者以及孩子積極參與，作品的主題可記錄新冠疫情的艱難或感人時刻，展現法拉盛社區不服輸的精神。

法拉盛文藝中心的教育與公共節目部主任漢密爾頓(Gabrielle M. Hamilton)補充，參展作品應從四個方面展現出「更有希望的未來」主題，包括「如何建立一個更有韌性的社區，是什麼讓我們堅持在疫情面對困境，如何紀念去年那些逝去的生命，以及怎麼將多元的文化結合在藝術作品中」。

參展者可將他們的作品署名後，貼在法拉盛文藝中心外的圍牆上，或掃描電子版並以電子郵件寄送至[email protected]

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