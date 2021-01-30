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蕭美琴：獲邀參加拜登就職典禮 美台關係好的開始

記者顏潔恩╱紐約報導
中華民國駐美代表蕭美琴，針對美國拜登總統就職後美台關係多方面發展進行對話。(視頻截圖)
中華民國駐美代表蕭美琴，針對美國拜登總統就職後美台關係多方面發展進行對話。(視頻截圖)

台灣駐紐約辦事處29日與費城智庫外交政策研究所(FPRI)舉行線上研討會，邀請駐美代表蕭美琴，針對美國拜登總統就職後美台關係多方面發展進行對話；蕭美琴表示，她受邀出席總統就職典禮，加上白宮官員近期發表對台的談話非常正面，顯示「台美關係有好的開始」，很期許與新政府接下來的合作。

FPRI亞洲計畫主任戴傑(Jacques deLisle)主持提問，台灣是否依賴美國加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)，蕭美琴表示，目前和其他成員國對話，希望能為台灣尋求支持；但她說美國的領導將取得重要作用，若能與美有貿易往來，相信將作為動力鼓勵更多國家針對與台貿易打開談話。

蕭美琴提到，她非常榮幸能受邀出席拜登總統就職典禮，也聽到國務卿布林肯(Antony Blinken)、國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)發表對台「積極且歡迎」的談話，以上都顯示兩國關係朝正面方向發展，很期待接下來與新政府的合作。

當被問及台灣和香港人民為何大多挺前美國總統川普時，蕭美琴先是強調，台灣政府從不在美國內政層面選邊站，但非常看重政府是否展現民主韌性，例如本月6日發生的國會暴動，讓許多台灣人感到不適；鑒於川普之前對抗中國抱持強硬態度，讓不少香港和海外中國異議人士擔心接下來新政府對北京政府會持怎樣態度。

但她認為拜登政府會展現延續性，美台也都清楚當今中國和國際局勢都與過去不同，在她看來保持密切的溝通、協商意圖和客觀策略是促進和諧發展的重要因素；不僅美台的合作具有重要性，其他利益相關者、志同道合的同盟的加入也是關鍵。

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