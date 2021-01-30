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1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

小商家快撐不下去 江俊霖矢言帶領出困境

記者牟蘭╱紐約報導
第45屆紐約台灣商會就職典禮在紐約華僑文教服務中心舉辦，前排左五起為張俊裕、江俊霖與陳永豐等。(記者牟蘭╱攝影)
第45屆紐約台灣商會就職典禮在紐約華僑文教服務中心舉辦，前排左五起為張俊裕、江俊霖與陳永豐等。(記者牟蘭╱攝影)

紐約台灣商會29日舉辦新任會長與幹部就職典禮，連任的會長江俊霖表示，去年疫情爆發，各行業受到衝擊，以他從事的建築業舉例，近期頻繁有建築工人確診新冠，前路艱難；他承諾，未來將幫助在美台商申請美國與台灣的紓困金，舉辦各類講座分享經驗，度過這一艱難時刻。

第45屆紐約台灣商會就職典禮在紐約華僑文教服務中心舉辦，駐紐約經濟文化辦事處副處長張俊裕與華僑文教中心主任陳永豐共同監交，並在會上宣布江俊霖連任會長，白育青、胡慶祥與莊宏元任副會長，許壽文任秘書長，蔡政蒼任財務長，李金標任總幹事。

江俊霖表示，紐約台灣商會目前有百餘名會員、30多名理事，他們來自各行各業，其中不乏小商業家；由於去年疫情爆發，一些會員因疫情暫停營業，還有許多商家在苦苦支撐。

江俊霖說，去年疫情高峰期，會員仍在醫院防疫物資緊缺時出錢出力，僅在3月的一場籌款中，不到一小時就募集3萬元善款，他將這筆款項轉交給當時全美的震中艾姆赫斯特醫院，用另一種方式支持抗疫。

江俊霖表示，去年冬季疫情反彈，紐約的經濟再受到重創；他以自己從事的建築業舉例，並稱近期頻繁有建築工人確診新冠，延誤了工程進程，「不止在我們行業，各大工廠與其他行業都面臨相同挑戰」。

為幫助商家度過難關，江俊霖說，商會將繼續舉辦線上講座，幫助小商家申請薪資保護貸款計畫」(PPP)，以及中華民國僑務委員會與海外信用保證基金推出「紓困台商3.0計畫」，有需的商家請登錄www.tccny.us或寄送電郵至[email protected]諮詢詳情。

張俊裕(左)與陳永豐(右)宣布江俊霖(中)連任紐約台灣商會會長。(記者牟蘭／攝影...
張俊裕(左)與陳永豐(右)宣布江俊霖(中)連任紐約台灣商會會長。(記者牟蘭／攝影)

紐約 疫情 台灣

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