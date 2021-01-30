中華公所爭取華埠設疫苗接種站

僑校為捐款人頒發謝函。(記者張晨╱攝影)

紐約中華公所29日召開2021年首次常務議員和華僑學校常務校董會議，會中就僑校捐款開支，大樓出租事宜、疫情 相應政策調整、惠民檢測 、疫苗接種等進行討論；爭取在紐約市疫情仍相對吃緊的情況下保護社區民眾並與兄弟僑團協同發展。

影音來源：記者張晨

中華公所主席于金山表示，為照顧備受經濟打擊的華埠 商家，中華大樓旗下多家商鋪新年均已簽優惠租約；在社區檢測方面，中央檢驗所(Centers Lab)與僑團和社區組織合作在華埠設立了兩家檢測站，截止本周，前往檢測病毒及抗體的民眾已超1000人。

他表示，社區耆老眾多，中華公所正與州長及市府多位民選官員辦公室聯絡，商討在華埠增加疫苗接種站，優先考慮的地點是中山紀念堂及孔子大廈交誼廳。

而受疫情的持續影響，農曆新年的慶祝活動和僑校選舉事宜也均有變動，依照往年慣例，新年慶祝活動會在正月初一日在中山紀念堂舉行，但今年將一切從簡，會邀請主要嘉賓觀看大樓前舞獅後提供簡單餐盒；公所常務委員、僑校常務董事以及校長選舉均將延後至2022年。

討論會上，華僑學校校長王憲筠報告近期財務及捐款情況，王憲筠表示，學校已經在新冠疫情下竭盡全力打造快樂、安全的學習環境，新冠的影響至深至遠，目前華僑學校仍以安全及服務社區為首要課題。