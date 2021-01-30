紐約客談／公車道空蕩蕩 父母官成了豬隊友

法拉盛市中心公車專用道實施以來，街頭時常空蕩蕩。(記者朱蕾/攝影)

儘管法拉盛 社區多次抗議、數百華人商家和上千民眾簽名反對、甚至向法院提告，法拉盛市中心公車專用道計畫還是在1月19日實施了，就在華人迎接農曆新年之際，而且從29日起開違規罰單。好不容易回來的消費人潮，被公車專用道計畫活活逼走了，市府非但未能成為造福社區的「父母官」，反而成了扯後腿的「豬隊友」。

市府多次強調，此公車專用道計畫將為每天15萬5000名公車乘客提供更快、更可靠的服務，以說明這是社區和民眾的需要；潛台詞卻是：「管你需不需要，我說需要你就需要。」市長任期內的「成功」業績也因此增加一筆，這是紐約市 史上設公車專用道哩數最長的一年。

自公車道計畫實施以來，以前車水馬龍、生機勃勃的法拉盛市中心，頓時變得空空蕩蕩，在法拉盛商區最寬的路面上，只剩下不時出現的幾輛公車，還有零星的不知新規的私家車駛過，經常一眼可以望穿幾個街區；這樣的公車出現頻率和差強人意的公車上座率，很難想像每天會有十幾萬乘客。

站在街頭，感覺仿佛又回到了新冠疫情 剛爆發、居家避疫時期冷清的法拉盛。正在逐漸復甦的法拉盛社區，眼看著熬過了疫情，卻不知是否能熬過公車道計畫。

市長辦公室為證明此計畫的正確，特別指出「根據市小商業服務局發布的評估報告，61%的受訪者表示不是開私家車來法拉盛」，乍看好像有道理，但當你閱讀報告，找到「民眾通常如何去法拉盛」欄目，發現比率最高的是駕車(39%)，乘公車的只有21%，根本是「79%的人都不是乘公車來法拉盛」。

市府對報告的解讀，豈不是先射箭再畫靶？ 市長為了美化施政「業績」，卻貼上商家的生機。