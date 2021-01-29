警務改革 社區參與面試分局長…任命的決定權仍在市警

市長白思豪宣布警民關係改革措施，社區將面試市警分局長人選。（市長辦公室提供）

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)28日在市情咨文中宣布警務改革，社區將直接參與到當地分局局長人選的決策過程；當分局長空缺時，總局將提供三至五個候選人，由分局警民會(Precinct Community Council)對每位候選人進行面試 並提意見；分局長上任後，警民會也將繼續提供反饋和建議，並每年對局長的表現進行評估。

白思豪表示，這一舉措在市警歷史上前所未有，將立即實施，「我們將讓社區的聲音決定誰才是正確的分局長人選，相信這將在很多層面上有利於改善警民關係，不僅能促進對話，還能促使警局負起責任。」不過，分局警民會的面試反饋僅作為參考意見，分局長任命的決定權仍在市警。

白思豪說，市警總局提名的三至五個分局長人選，也將考慮轄區人口的代表性和族裔多樣性；分局長上任以後，分局警民會將持續對局長的工作進行評估。

白思豪表示，這項改革提議歸功於布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)；目前正在競選下一任市長的亞當斯表示，此舉是朝著正確的方向邁出的重要一步，「沒有公眾對警局的信心，我們就無法擁有真正的公共安全，社區警務必須回應社區的需求。」

市警總局長希爾(Dermot Shea)表示，將分局警民會納入分局長人選決定流程，是「非常積極的一步」，「從我的角度來講，這是一次勝利，人們希望感受到與警局的聯繫，尤其是領導崗位；我認為這項舉措的確能夠從警民雙向的角度構建信任。」