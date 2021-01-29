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曾昌武任61分局副局長 多種語言服務社區

記者顏潔恩／紐約報導
從警13年的警官曾昌武，調任布碌崙市警61分局副局長。(市警提供)
從警13年的警官曾昌武，調任布碌崙市警61分局副局長。(市警提供)

管轄布碌崙(布魯克林)羊頭灣華社的市警61分局，日前迎來新任華人副局長，從警13年的警官(Captain)曾昌武，與新調任的非洲裔局長福特(Derby Fort)搭檔；曾昌武28日受訪時介紹從警經歷，盼以多種語言優勢服務社區。

42歲的曾昌武，出生在福州長樂，八歲時舉家移民至香港，其父親隨後來美，在他13歲時將一家人申請移民來美，他因此精通國語、廣東話和福州話；曾昌武曾在郵局(USPS)系統工作五年，2008年加入市警，2013年升為警佐(Sergeant)，2016年成為巡官(Lieutenant)，去年底晉升為警官。

曾昌武先後在布碌崙的布朗斯威樂(Brownsville)73分局、皇后區法拉盛109分局、布碌崙日落公園72分局、布朗士區42分局服務，去年12月調任至61分局副局長。

人生中遭遇的兩件事，讓曾昌武決心從警，一是他就讀布朗士科學高中時曾在街上遭人搶劫；二是在郵局工作時被警方攔截調查；他說當時的情況都因為沒有通曉中文的警察協助，讓他在報案的過程中感到困難和無奈，隨後意識到警局需要更多少數族裔加入。

曾昌武表示，他作為局長的副手，可代理主掌警局事務，也負責61分局內交通和家庭暴力相關案件；他呼籲華人在遭遇犯罪時，一定要打電話報警，在警局留下紀錄；他也公布手機號碼(917) 544-0589，歡迎民眾與他聯繫，也可發電郵至[email protected]

華人健康協會會長陳麗娜表示，當地華社近年來有愈來愈多台山、福建籍移民定居，可積極向精通多種語言的曾昌武反映治安問題，也希望更多華人效仿曾昌武，加入警隊。

華人 布碌崙 移民

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