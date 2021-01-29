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市警社區主管訪華商會 中文拜年

記者朱蕾／紐約報導
馬德雷(前排右三)在歐康納(前排右一)陪同下，拜訪法拉盛華人工商促進會，前排中為杜彼得，左二為顧雅明。(記者朱蕾/攝影)
馬德雷(前排右三)在歐康納(前排右一)陪同下，拜訪法拉盛華人工商促進會，前排中為杜彼得，左二為顧雅明。(記者朱蕾/攝影)

紐約市警總局社區事務處(Community Affairs Bureau)主管、三星警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)，28日在轄管法拉盛的市警109分局局長歐康納(John O'Connell)陪同下，拜訪法拉盛華人工商促進會；馬德雷表示，社區事務部門是警方與社區間的橋樑，「我要走訪各個社區，加強警民的相互了解，盡全力改善警察與公眾的關係」，他還用中文向華人拜年。

去年被任命為社區事務處主管的馬德雷說，「我就住在皇后區，因此對這裡並不陌生，109分局每年的全國打擊犯罪夜活動給我留下深刻印象，感謝法拉盛華商會對警方的持續支持。」

非洲裔的馬德雷表示，警方提升公共安全，與社區建立和諧關係是關鍵；最近一段時間，紐約市以及全國都出現警民關係緊張，「面對民眾的質疑、甚至抵制，我們能做的是繼續盡全力做好本職工作，用實際行動證明我們是最好的警察隊伍。」

馬德雷還說，增加警方和民眾之間的相互了解，是改善警民關係的基礎；自上任以來，他走訪全市各社區，傾聽民眾的聲音，確保每個分局都與當地社區能友好互動；除了打擊罪案，警方也會為民眾提供多方面服務，是社區可依靠的資源。

歐康納表示，「我很榮幸擔任109分局局長，轄區內每個社區都大力支持警局，是我所遇到的警民關係最好的分局。」

法拉盛華商會首席顧問杜彼得表示，華商會每年舉辦的農曆新年大遊行，吸引上萬民眾到場共慶，因為有警方在現場維持秩序，保障了活動順利進行，特別是109分局社區事務官，每次的籌備會都會參加；「我們感謝警察全力維護社區治安，特別是疫情期間，同時也希望警察了解法拉盛社區及華人是支持警方的」。

市議員顧雅明也說，「繁榮、安定的社區離不開警察，我為我的選區有如此和諧的警民關係感到驕傲」。

馬德雷(中)表示，他盡全力改善警察與公眾的關係，感謝華商會對警方的支持，左一為顧...
馬德雷(中)表示，他盡全力改善警察與公眾的關係，感謝華商會對警方的支持，左一為顧雅明，左二為杜彼得，右一為歐康納。(記者朱蕾/攝影)

警察 法拉盛 紐約市

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