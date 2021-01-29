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打擊非法高價租用 紐約市將加發攤販牌照

記者顏嘉瑩／紐約報導
市議會28日在全體會議上，通過以增加發放街頭販售車經營牌照的第1116-B號提案。(記者顏嘉瑩／攝影)
市議會28日在全體會議上，通過以增加發放街頭販售車經營牌照的第1116-B號提案。(記者顏嘉瑩／攝影)

市議會28日在全體會議上通過增加發放街頭攤販經營牌照的第1116-B號提案，將要求從2022年之後的十年間，發出4000張新的許可證，大幅增加攤販數量，解決牌照非法租用情形；提案市議員陳倩雯表示，法案通過後，將為以少數族裔和移民為主的攤販帶來機會和希望，減輕他們的負擔。

市議長張晟(Corey Johnson)表示，過去30多年間限制攤販拍照的政策，讓攤販無法發展，在通過法案後，能夠停止這些攤販透過黑市租用非法牌照而被二次剝削，進一步幫助少數族裔和移民家庭

法案內容還包括：為避免在超市、餐館和露天咖啡廳附近街道造成壅堵問題，將要求攤販至少需離這些商家至少20呎遠；法案也要求市府建立專門針對街頭攤販的執法團隊，規範攤販經營活動、營業地點、街道壅堵等問題。

此外，法案也要求市府設立一個諮詢委員會，由市府、商界和地產界以及攤販代表組成，以監督執法部門的工作、評估許可證的發放，並向市長、市議會提出審查結果和建議。

陳倩雯說，市府數十年來未發放新的經營牌照，讓那些未持有牌照的攤販每年要多花很多錢來違法租用牌照，「他們只是想要賺錢養家；疫情期間，這些攤商無法獲得州府、市府和聯邦政府的任何支持」；據了解，攤販牌照租金每年可高達1萬5000元至3萬元，估計目前有70%到80%的牌照被非法租用。

市議會消費者事務委員會主席阿亞拉(Diana Ayala)表示，攤販以移民社區和少數族裔女性為主，這些人對紐約市經濟成長有卓越貢獻，也提供不少工作機會，是社區重要的一員；疫情期間他們不僅未得到政府幫助，還需要養家、付房租，法案通過的正是時候。

不過，該法案也遭到不少市議員的質疑；市議員顧雅明表示，法拉盛街頭充斥著各類攤販，即便舉報也鮮有執法單位來管，攤販造成的壅堵、食品安全等問題，長年來遭市府忽略，若市府不解決，攤販問題會持續存在。

也有市議員認為，疫情讓所有的小商家都難以生存，還有很多老牌餐館、小商家命懸一線，現階段政府應該努力要幫助那些餐館、小商家。該提案最後以34贊成票，13票反對獲通過，將在市長簽署後生效。

移民家庭 疫情 紐約市

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