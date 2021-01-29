角逐紐約市長立場丕變 斯靜格認應廢SHSAT

斯靜格表示，SHSAT考試不應再持續。（美聯社）

多位市長參選人28日參加兩場教育 論壇，市主計長斯靜格(Scott Stringer)明確表示，特殊高中 入學考試(SHSAT )不應再持續，應改為參考州會考成績，因為僅以SHSAT來決定錄取，就關上了西語裔和非洲裔學生的機會之門，他若當選市長，將推動改變現行特殊高中錄取制度。

斯靜格在此前幾年都表示反對廢除SHSAT，也抨擊現任市長白思豪(Bill de Blasio)廢除SHSAT的改革計畫是錯誤的；但從今年進入市長選戰後，斯靜格在此立場轉變。他在市立大學新聞學院少數族裔與社區媒體中心舉行的市長參選人論壇上說，「我認為SHSAT考試不應該再持續下去」。

斯靜格表示，若當選市長，他要確保所有學生都有公平的機會，特殊高中錄取應採用州考成績，因為州考內容時所有學生課堂都能學到的內容，能讓更多學生參與其中，更公平和客觀。當日參加論壇的前軍醫Loree Sutton，也指出單一考試決定錄取的制度不可取。

不過，現布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)和前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)則認為應保留SHSAT。亞當斯提議新建五所採用新的錄取標準的特殊高中，但也包含SHSAT成績；賈西亞也表示，不應當廢除任何現有的公校遴選制度，但可以新建新學校，試行採用新的錄取制度。

在28日晚教育組織「Place NYC」舉辦的市長參選人論壇上，對於27日晚市教育政策小組拒絕與準備資優班考試合作方續約的投票結果，華裔市長參選人楊安澤認為完全不可取，就算真的取消之後的資優班考試，也應該為那些已經準備許久的學生和家長提供可替代方案。

對於特殊高中議題，楊安澤認為，應該在保留特殊高中入學考試(SHSAT)的同時，將學生們的學業成績、個人陳述作文、面試表現等都加入到錄取標準中，「因為這些環節也是學生們幾年後申請大學時所需要提供和準備的」；他也建議在每個區再增設兩所特殊高中，這樣能夠減輕一些學生的上學交通時間。