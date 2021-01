白思豪最後市情咨文 聚焦疫情後「全民復甦」

白思豪28日晚發布了他在任上的最後一次市情咨文,2021年市府將致力於走出疫情、建立更加綠色、公平的經濟發展模式。(市長辦公室提供)

市長白思豪 (Bill de Blasio)28日晚發表任上最後一次市情咨文,題為「全民復甦」(A Recovery for All of Us);他表示,2021年市府將致力於走出疫情 、建立更加綠色、公平的經濟發展模式;他也再次定下新冠疫苗 接種目標,希望到6月底前為500萬市民接種。

受疫情影響,今年市情咨文首次通過線上發表;白思豪表示,紐約市歷史上經歷過多次災難,但最終都能戰勝困難,這次新冠疫情也不會例外;他此前定下1月施打100萬劑疫苗的目標,但因供應短缺未能實現;「我們需要提出一個更高的目標,希望我們到6月底之前為500萬市民接種新冠疫苗;這是我們復甦的起點,只要供應充足,我們就能做到。」

為重建警民信任,市府已宣布各分局轄區社區委員會將參與各分局局長人選的決定;還將設立「丁勤時計畫」(Dinkins Plan),將打擊警察腐敗委員會和市警督察長辦公室納入公民投訴委員會(CCRB),加強對警察行為和操守的監管。

市府還將大力推動使用清潔能源,目標是到2030年徹底拋棄化石燃料;為此,市府已經決定剝離養老基金針對化石燃料相關企業的投資,並在未來15年向可再生能源方面投資500億元;此外,市府還將繼續實施「開放街道」計畫(Open Street),並每年增加開放街道的數量,在減少汽車尾氣污染的同時將街道還給民眾;市府還將鼓勵其他通勤方式,計畫在皇后區大橋和布魯克林大橋上將部分機動車道改為雙向受保護單車道。

此外,白思豪還表示,經濟恢復中要確保公平,市府目標是將就業崗位數量恢復並超過去年疫情之前的水平,同時市府還將為1萬7000個從事藝術、娛樂、食品服務的小商業者提供5000萬元的租房補貼,預計也將為營收100萬元以下的小商業者今年節省6%的稅費;他還表示,市府也將減少對小商家的罰款,鼓勵小商家增加就業崗位。

白思豪表示,疫情期間的貨幣寬鬆政策導致貧富差距增加,全州120名億萬富翁的淨資產增加770億元;他說,市府將於州府合作對富人增稅,補助疫情中受打擊最嚴重的社區。