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李揚國留下的 超越照片和歷史

紐約客談
李揚國(左一)與陳本儒(左二)等攝影師2017年在華埠舉辦攝影展。（本報檔案照）
李揚國(左一)與陳本儒(左二)等攝影師2017年在華埠舉辦攝影展。（本報檔案照）

紐約華裔攝影師李揚國(Corky Lee)過世兩天，在他臉書頁面留言懷念、張貼與其過往合影及照片的人接連不斷，主流媒體也紛紛報導；李揚國50多年的奔波，不僅填補了美國亞裔歷史的缺口、用相機對抗社會不公，他還真真切切地幫助過無數人通過這些照片，找到家人、朋友、人生意義以及對身分的追尋和認同。

為多家主流媒體提供攝影作品的華裔攝影師陳本儒，日前在臉書上回憶，他多次從李揚國的照片發現驚人的歷史輪迴，自12歲時第一次看到李揚國的攝影作品，很多年後他拍攝的李揚國的照片，終於在2001年紐約時報華埠板塊的版面上出現，而當他在2014年看到李揚國於1971年拍攝的華埠健康博覽會老照片時，發現圖中正在量血壓的主人公竟然是自己的叔叔。

這就是攝影的魅力，而李揚國則將這種魅力發揮極致，攝影除了記錄驚心動魄的名場面外，其實更多的是記錄下人們身邊心愛的人，偉大的攝影師不僅能夠抓住那些具有歷史意義的瞬間，更能從細小的、不經意的捕捉鏡頭中，訴說歷史長河中穿梭不息的生生人類所經歷的跌宕起伏。

李揚國的離世，在亞裔社區和很多人心中都留下一個黑洞，要填補這個洞，不僅需要時間，更需要行動，慶幸的是，他已經在前人的肩膀上為華人打造了更堅實的基石；如今我們不用專業相機就能記錄身邊的大小事件，如果每一個曾與李揚國有過交集、被其作品打動的人都開始記錄，那麼前紐約市長丁勤時(David Dinkins)曾命名的1988年5月5日「Corky Lee Day」，我們將每天都過。

 紐約客談，每周二至周六見報。

攝影 紐約時報 華埠

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