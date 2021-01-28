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楊安澤首訪華埠 誓力助小商家恢復活力

記者和釗宇／紐約報導
楊安澤(中)在陳倩雯(左)、李金枝(右)陪同下，走訪曼哈頓華埠。（記者和釗宇／攝影）
楊安澤(中)在陳倩雯(左)、李金枝(右)陪同下，走訪曼哈頓華埠。（記者和釗宇／攝影）

華裔紐約市長參選人楊安澤27日在市議員陳倩雯、市議員第一選區參選人李金枝陪同下，走訪曼哈頓華埠，拜訪小商業者，這是他參選以來首次到訪華埠；他當日獲得陳倩雯背書，同時也宣布背書李金枝參選市議員；楊安澤表示，若當選市長，將大力支持小商業者的疫後恢復工作，幫助小商業者應對監管，促進經濟恢復。

（影音來源：記者和釗宇）

楊安澤競選團隊一人上周確診感染新冠，導致他暫停線下競選活動；楊安澤隨後接受三次病毒檢測，結果全部為陰性，最近一次的檢測時間是1月25日，團隊其他成員過去兩周以來也未檢出陽性或出現新冠症狀；因此，楊安澤27日重啟線下競選活動，與陳倩雯、李金枝到曼哈頓華埠拜會小商家。

陳倩雯表示，楊安澤獲得的關注很多，不只因為他的知名度，而且他有很多有創意的想法，「他的競選政見很新穎，在疫後恢復的背景下，他能夠將政治與對市民有利的政策分開，他已證明了具有拋開官僚體系、做出實際改變的領導能力；我們需要一個真正為弱勢群體發聲的領袖，我有信心楊安澤將成為所有社區、所有市民的市長，很榮幸能夠背書他參選。」

楊安澤表示，很榮幸獲得陳倩雯背書，陳倩雯是亞裔參政的先驅者，一直以來堅定地維護長者權益、爭取可負擔房屋，「陳倩雯最近提出的有關改革市府街頭攤販管理的法案就是一個很好的例子，她的領導力改變著紐約市民的生活；街頭攤販也是這個城市的小商業者，他們是街道的重要組成部分，也是低收入和移民家庭賴以生存的動力。」

楊安澤同時宣布背書陳倩雯的幕僚長李金枝參選她卸任後的市議員之位；他說，李金枝過去多年來一直為曼哈頓下城社區服務，對社區的了解比任何人都多，「我們需要一個過往成就已經在社區獲得證明的人進入市議會，她對社區需求的了解程度和服務歷史讓我印象深刻。」

楊安澤在華埠拜訪了多家小商業者，表示許多小商業者反映，只有在監管檢查時才能遇到市府人員，但市府應該扮演幫助小商業者解決問題的角色，「我如果當選市長，將盡力幫助全市1萬5000小商業者恢復活力；我們需要給小商業者更多機會生存下去。」

他說，市府應當積極和小商業者聯繫，幫助他們解決困難，「小商業者在紐約市經營不易，許多都是移民，像華埠社區的小商業者，英語可能不是第一語言，因此溝通上存在障礙，市府應提供更多便利；華埠是小商業的中心，也是旅遊勝地，市府應該加速新冠疫苗接種，促進小商業者恢復經營，讓華埠重新恢復活力。」

楊安澤27日重啟線下競選活動，訪問曼哈頓華埠，獲市議員陳倩雯背書。（記者和釗宇／...
楊安澤27日重啟線下競選活動，訪問曼哈頓華埠，獲市議員陳倩雯背書。（記者和釗宇／攝影）
楊安澤(右二)27日重啟線下競選活動，獲市議員陳倩雯(左一)背書，他同時背書李金...
楊安澤(右二)27日重啟線下競選活動，獲市議員陳倩雯(左一)背書，他同時背書李金枝(右一)參選市議員。（記者和釗宇／攝影）
楊安澤與民眾交談。（記者和釗宇／攝影）
楊安澤與民眾交談。（記者和釗宇／攝影）
楊安澤27日重啟線下競選活動，訪問曼哈頓華埠，獲市議員陳倩雯背書。（記者和釗宇／...
楊安澤27日重啟線下競選活動，訪問曼哈頓華埠，獲市議員陳倩雯背書。（記者和釗宇／攝影）
楊安澤27日重啟線下競選活動，訪問曼哈頓華埠，獲市議員陳倩雯背書。（記者和釗宇／...
楊安澤27日重啟線下競選活動，訪問曼哈頓華埠，獲市議員陳倩雯背書。（記者和釗宇／攝影）
楊安澤在曼哈頓華埠與民眾交談。（記者和釗宇／攝影）
楊安澤在曼哈頓華埠與民眾交談。（記者和釗宇／攝影）

楊安澤 華埠 紐約市

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