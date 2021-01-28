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皇后區市議員補選 第二輪起將採人工計票

記者朱蕾／紐約報導
排序複選制投票，選民可依據對候選人的支持度依次列出五人。(「紐約市排序投票」提供)
排序複選制投票，選民可依據對候選人的支持度依次列出五人。(「紐約市排序投票」提供)

紐約市今年開始，黨內初選和特別選舉將採用排序複選制投票(Ranked Choice Voting)新制度；作為全市最先採用新制度的選舉，補選皇后區第24選區市議員的特殊選舉提前投票已經開始；但由於市選舉委員會(BOE)尚未得到州選舉委員會對新計票軟體的使用批准，市選舉委員會計畫在該特別選舉中，若沒有參選人在第一輪中獲得半數以上選票，第二輪起將採用人工計票。

排序複選制投票(Ranked Choice Voting)中，選民可依據對候選人的支持度，依次列出五人，若沒有候選人在選民的第一選擇中獲得50%的票數，第一輪計票後票數最少的候選人會被淘汰，且首選該候選人的選票將轉移到第二選擇候選人；流程重覆，直到剩下兩名候選人，屆時票多者勝選。

市選舉委員會計畫使用由無黨派非營利組織「排序複選資源中心」(Ranked Choice Resource Center)開發的開源軟體來計算排序複選制的選票，目前密西根州的一個地區和猶他州的兩個地區使用該軟體計算排序複選制的選票。

2月2日將舉行皇后區第24選區市議員補選，提前投票已經開始，此選舉也被視為對新投票系統的測試；該選區活躍選民人數約為8萬2000人，超過密西根州和猶他州那三個地區人數的總和。

市選舉委員會表示，儘管與州選舉委員會經過長時間的討論，且約一個月前還分享了擬議的合同，但對於使用外部供應商的計票系統來為排序複選制選票計票，仍未獲得州選舉委員會的批准，因此，皇后區24選區的特殊選舉，若需要第二輪或更多輪計票，選舉局將同時進行人工計票和使用新軟件計票，而人工計票將作為最終結果。

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