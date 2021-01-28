皇后區市議員補選 第二輪起將採人工計票

排序複選制投票，選民可依據對候選人的支持度依次列出五人。(「紐約市排序投票」提供)

紐約市今年開始，黨內初選和特別選舉將採用排序複選制投票 (Ranked Choice Voting)新制度；作為全市最先採用新制度的選舉，補選皇后區 第24選區市議員的特殊選舉提前投票已經開始；但由於市選舉委員會(BOE)尚未得到州選舉委員會對新計票軟體的使用批准，市選舉委員會計畫在該特別選舉中，若沒有參選人在第一輪中獲得半數以上選票，第二輪起將採用人工計票。

排序複選制投票(Ranked Choice Voting)中，選民可依據對候選人的支持度，依次列出五人，若沒有候選人在選民的第一選擇中獲得50%的票數，第一輪計票後票數最少的候選人會被淘汰，且首選該候選人的選票將轉移到第二選擇候選人；流程重覆，直到剩下兩名候選人，屆時票多者勝選。

市選舉委員會計畫使用由無黨派非營利組織「排序複選資源中心」(Ranked Choice Resource Center)開發的開源軟體來計算排序複選制的選票，目前密西根州的一個地區和猶他州 的兩個地區使用該軟體計算排序複選制的選票。

2月2日將舉行皇后區第24選區市議員補選，提前投票已經開始，此選舉也被視為對新投票系統的測試；該選區活躍選民人數約為8萬2000人，超過密西根州和猶他州那三個地區人數的總和。

市選舉委員會表示，儘管與州選舉委員會經過長時間的討論，且約一個月前還分享了擬議的合同，但對於使用外部供應商的計票系統來為排序複選制選票計票，仍未獲得州選舉委員會的批准，因此，皇后區24選區的特殊選舉，若需要第二輪或更多輪計票，選舉局將同時進行人工計票和使用新軟件計票，而人工計票將作為最終結果。