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西語裔退休警米藍達 參選法拉盛市議員

記者牟蘭／紐約報導
米藍達在市競選財務委員會登記參選第20選區市議員。(取自競選網站)
米藍達在市競選財務委員會登記參選第20選區市議員。(取自競選網站)

去年參選皇后區區長敗選的全國西語裔警察協會主席米藍達(Anthony Miranda)，日前登記參選法拉盛所屬的第20選區市議員；他與華裔尹導已在皇后區區長民主黨內初選中交鋒，他曾多次公開反對削減警務預算，批評包括法拉盛濱海項目在內的多個豪華房產建案。

根據市競選財務委員會(NYC Campaign Finance Board)網站，米藍達日前登記參選法拉盛所屬的第20選區市議員，他尚未公開自己的競選政綱以及籌款金額，為角逐這一職位的第六位參選人。

作為一名退休警佐(Sergeant)，米藍達曾多次發聲反對市府削減警務預算，他擔任全國西語裔警察協會(National Latino Officers Association)主席至今。

對於政治綱領，米藍達認為皇后區日益增加的豪華建案導致當地的貧富發展懸殊大，他點名批評法拉盛濱水項目以及陽邊花園項目，反對亞馬遜第二總部落戶長島市；他認為政府的外展工作不足，常常忽略那些需要忙於生計的工薪階層，稱每一名社區居民都有權獲取政府分配的資源。

市競選財務委員會官網顯示，包括法拉盛的第20選區有六人參選，除米藍達外，還有州眾議員第40選區的紐約州民主黨委員會委員黃敏儀、獨立司機工會華人司機召集人陳海靈、前紐約華人策劃協會(CPC)福壽老人中心主任王能、大法拉盛商會(Greater Flushing Chamber of Commerce)執行主任崔容準、社區人士尹導，以及尚未公開宣布參選的黃山姆(Sam Wong，音譯)。

法拉盛 皇后區 紐約州

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