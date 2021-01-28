曼哈頓兩橋建案法院重審 居民籲維持叫停決議

保護華埠/下東城聯盟等多個組織、居民27日舉辦線上集會，要求法官聽取社區聲音，維持暫停兩橋建案程序的決定。(截自視訊會議)

去年初在紐約州高等法院裁決下叫停，但又被市府再上訴的曼哈頓 下東城兩橋社區(Two Bridges)豪宅建案訴訟案，於27日在州上訴法院進行審理；保護華埠 /下東城聯盟和部分社區居民舉辦線上集會，要求法官聽取社區聲音，維持暫停建案程序的決定。

華人職工會發言人寧子舜表示，過去多年社區屢屢向市府抗議，但市府卻說這個建案案「木已成舟」，最後在州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)的裁決下，要求兩橋建案應走「統一土地利用審查程序」(ULURP)，在進行公聽和社區審核程序之前無法動工。

「這代表只要我們團結一心，沒有什麼事情無法做到。」寧子舜說，希望法官能夠聽到人民真正的聲音，維持建案暫停。

兩橋社區訴訟案也獲得紐約市 其他社區反貴族化團體的支持，包括布碌崙(布魯克林)日落公園、皇后區法拉盛、曼哈頓英伍德(Inwood)等；以反對曼哈頓「東岸海岸線防洪工程」(East Side Coastal Resilience Project)的組織「東河公園行動」(East River Park Action)華裔成員葉Fannie(Fannie Ip)表示，東河防洪工程與兩橋建案的案例，都只是市府用不同的包裝形式，來傷害少數族裔社區。

葉Fannie說，市府強調興建防洪工程後能夠保護人民及公園，「但是超級風暴珊迪(Superstorm Sandy)過去這麼久了，市府卻沒有興建任何臨時防洪堤來保護人民。」

第一選區市議員參選人馬泰(Christopher Marte)表示，有了人民的聲音做後盾，社區也要繼續抗爭，確保每一個人的聲音都能被聽到，「抗爭仍在持續，但我相信我們有足夠的力量去贏得勝利。」

反對兩橋建案的組織、居民認為，規模過大的豪華高樓破壞社區、令社區貴族化，且高樓遮蔽陽光、空氣等，將對上千名居民造成健康危害；居民要求建商做相關環境評估，證明高樓不會導致健康疑慮，但遭到建商拒絕，居民們將抗爭到底；與會者也要求，政府應通過華埠工作組的土改方案。