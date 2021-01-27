紐約年長者看診或打疫苗 可預約免費接送服務

皇后區 東北部目前沒有市府運行的新冠疫苗 接種點，當地市議員瓦隆(Paul Vallone)27日宣布，今年繼續為年長者提供看診及接種疫苗的免費接送服務，能夠在疫情尚未結束時繼續為需要的年長者提供用車服務。

「免費長者交通計畫」由代表皇后區東北部的市議員瓦隆(Paul Vallone)於2017年推出，今年已是第五年，資金來自瓦隆辦公室的9萬元撥款以及市議長張晟(Corey Johnson)和市議員霍登(Robert Holden)提供的5萬元額外撥款。

瓦隆說，「自新冠疫苗開打以來，皇后區東北部儘管是擁有年長者比例最高的社區之一，卻尚未開設疫苗接種點，在繼續推動在當地設疫苗接種地點的同時，免費交通服務是朝著正確方向邁出的積極一步，幫助社區年長者們順利就醫和接種疫苗。」

瓦隆說，五年來，免費交通計畫為年長者提供了數千次往返重要醫療就診的服務，現在，面對公共衛生危機和關鍵疫苗的分發，必須確保最脆弱的人群得到保護，確保他們保持健康和安全。「我感謝市議長張晟的支持，以及自助清景老人中心 一直以來的出色合作。」

居住在瓦隆和霍登選區的年長者均可享受免費計畫；與過去幾年一樣，還將向紐約市五大區和長島納蘇郡(Nassau County)的年長者提供免費乘車服務；此服務將持續到所有14萬元的經費用完為止。

皇后區的長者看診或接種疫苗若需要接送服務，可於上午9時至中午12時致電皇后區貝賽(Bayside)的自助清景老人中心(Selfhelp Clearview Senior Center)預約次日的接送車輛，電話(718)224-7888。看診時間若為周六至周一，請在之前的周五預約。