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華男買清朝湖廣鐵路債券收藏 價值暴漲16倍

記者顏嘉瑩╱紐約報導
清朝湖廣鐵路債券在拍賣網站上，要價2500元。(截自eBay網站)
清朝湖廣鐵路債券在拍賣網站上，要價2500元。(截自eBay網站)

華裔男子黃Jacky去年3、4月時，花了150元上網購買面額100元的清朝湖廣鐵路債券」以做收藏，沒想到日前他在eBay拍賣網站發現，該債券在網路上的拍賣價格已達到一張2500元，相當於漲了16倍，讓他驚喜的說：「比黃金還要好賺。」

去年美中貿易戰期間，在「彭博商業周刊」(Bloomberg Businessweek)上刊登了一篇「舊中國公債或成為貿易戰的新籌碼」(Trump's New Trade Tool Might Just Be Antique China Debt)文章，讓黃Jacky開始感到好奇，恰巧當時他上網逛網拍時，發現有人在賣清朝債券，「我就花了150元左右買了一張債券，回家當作收藏。」

事實上，在新冠肺炎爆發後，川普總統為疫情向中國問責，提出追討1911年清廷向美、英、德、法等國發行的「湖廣鐵路債券」，亞利桑那州共和黨國會參議員麥莎莉(Martha McSally)更在今年8月提出法案，呼籲中國償還當時清朝政府積欠、包括利息在內共值1.6兆元的債券，也讓原本有如「廢紙」的債券，在拍賣網站上再度受到注意。

黃Jacky說，日前他再上網看，發現一張債券拍賣價已經飆上2500元，在短短半年就漲了16倍多；不過雖然看到商機，黃Jacky表示，原本他在購買債券時，主要就是做收藏之用，即便如今價值翻倍，他也不會因此想要把債券轉賣來賺取差價。

目前在eBay網站上，有不少人在拍賣清朝債券，價格不等，另外還有人出售隴秦豫海鐵路債券，一張要價3725元。

債券 拍賣 中國

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