華男買清朝湖廣鐵路債券收藏 價值暴漲16倍

清朝湖廣鐵路債券在拍賣網站上,要價2500元。(截自eBay網站)

華裔男子黃Jacky去年3、4月時,花了150元上網購買面額100元的清朝湖廣鐵路債券 」以做收藏,沒想到日前他在eBay拍賣 網站發現,該債券在網路上的拍賣價格已達到一張2500元,相當於漲了16倍,讓他驚喜的說:「比黃金還要好賺。」

去年美中貿易戰期間,在「彭博商業周刊」(Bloomberg Businessweek)上刊登了一篇「舊中國 公債或成為貿易戰的新籌碼」(Trump's New Trade Tool Might Just Be Antique China Debt)文章,讓黃Jacky開始感到好奇,恰巧當時他上網逛網拍時,發現有人在賣清朝債券,「我就花了150元左右買了一張債券,回家當作收藏。」

事實上,在新冠肺炎爆發後,川普總統為疫情向中國問責,提出追討1911年清廷向美、英、德、法等國發行的「湖廣鐵路債券」,亞利桑那州共和黨國會參議員麥莎莉(Martha McSally)更在今年8月提出法案,呼籲中國償還當時清朝政府積欠、包括利息在內共值1.6兆元的債券,也讓原本有如「廢紙」的債券,在拍賣網站上再度受到注意。

黃Jacky說,日前他再上網看,發現一張債券拍賣價已經飆上2500元,在短短半年就漲了16倍多;不過雖然看到商機,黃Jacky表示,原本他在購買債券時,主要就是做收藏之用,即便如今價值翻倍,他也不會因此想要把債券轉賣來賺取差價。

目前在eBay網站上,有不少人在拍賣清朝債券,價格不等,另外還有人出售隴秦豫海鐵路債券,一張要價3725元。