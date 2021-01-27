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一氧化碳中毒 法拉盛公寓一女喪生

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛一棟公寓內，日前因一氧化碳洩漏，導致一名女性殞命。(取自谷歌地圖)
法拉盛一棟公寓內，日前因一氧化碳洩漏，導致一名女性殞命。(取自谷歌地圖)

法拉盛的一棟公寓內，日前發生一氧化碳洩漏事件，一名女性住戶被發現時已昏迷不醒、心臟驟停；市消防局提醒，一氧化碳致死率在每年12月、1月及2月的冬季驟增，建議民眾在距離寢室入口的15呎範圍內，裝設一個十年效期的「煙霧和一氧化碳警報器」。

根據市消防局消息，位於法拉盛北部的利維特街(Leavitt St)26日晚8時左右發生一氧化碳洩漏事件，救援人員趕往現場後，發現屋內的一氧化碳超標，並進入其中一所公寓內實施營救。

市消防局稱，一名女性在屋內昏迷不醒，被發現時已心臟驟停，立即送往法拉盛醫院急救，經搶救後仍不治身亡；當局稱，事故公寓內的熱水器發生故障，救援人員發現後，立即關閉相關設施。

愛迪生電力公司(Con Edison)表示，他們已派出工作人員，調查相關設備出現事故的原因，尚不確定該樓內的一氧化碳洩漏是否與事故設備有關。

市消防局消息顯示，由於較早控制這起事故，沒有其他公寓的住戶受到這起一氧化碳事故洩露的影響。

根據市消防局的官網，因使用火爐但通風不當、未修繕堵塞或破裂的煙囪，以及不當使用烤箱或以烤箱暖房者，每年導致數千名紐約客中毒；當局提醒，一氧化碳無色無味，若民眾出現頭暈、胸口疼或噁心等症狀，或為輕度一氧化碳中毒。

一氧化碳的致死率在每年冬季飆升，市消防局建議，民眾需在距離寢室入口的15呎範圍內，裝設一個十年效期的「煙霧和一氧化碳警報器」；若雪天駕駛汽車，民眾應在啟動汽車前先打開車庫們，在流動空氣的區域內發動汽車，並在降雪後先清理排氣管的的積雪再發動車輛。

法拉盛 汽車 紐約

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