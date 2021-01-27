MTA：關閉夜間地鐵服務沒省到錢

MTA指出，紐約市關閉夜間地鐵服務，並未因此省錢。(路透)

大都會運輸署(MTA )26日在州議會的一場預算公聽會上表示，自2020年5月6日起每日凌晨1時至5時的地鐵停運，並沒有因此而省錢，相反，這讓地鐵系統損失了更多錢，因為地鐵並沒有「完全停運」，仍在供員工、警察 等使用。

MTA首席財務官富仁(Bob Foran)表示，決定關閉夜間服務的初衷也並不是為了節省成本，因為「我們的列車仍在行駛，以提供員工、清潔人員和警察等來往，巴士服務也在繼續，以保證紐約人的出行。」

MTA在2020年簽署了至少3億7100萬元的緊急合同，用以聘請私人承包商在疫情期間對設施進行消毒，一些清潔工作也是在夜間地鐵向公眾關閉期間進行的。

市捷運局(New York City Transit)代理局長芬伯格(Sarah Feinberg)表示，市捷運局也花了額外資金，用以「支持夜間公車服務」，幫助那些因停運而滯留的乘客有另外可選的公共交通服務。

MTA此前還批准增加私人保安的經費，以供在夜間對一些站點進行安全監控，並協助警方轉移那些利用地鐵站 和車廂作為臨時居所的遊民。

MTA沒有透露該機構在擴大夜間公車服務或雇用私人安保公司方面花費了多少錢，但表示，預計聯邦急難管理局(Federal Emergency Management Agency，簡稱FEMA)會報銷額外的清潔費用。

MTA主席費伊(Patrick Foye)表示，除非州長葛謨(Andrew Cuomo)批准，否則地鐵夜間服務不會立即重新開放。

費伊補充道，「當州長宣布疫情結束時，我們將恢復24小時服務，恢復一個不夜城。」