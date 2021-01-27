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曼哈頓華埠郵局突暫停營業 惹員工染疫流言

記者顏嘉瑩／紐約報導
華埠宰也街郵局門口貼上暫停營業公告，不少民眾在門口關心。(讀者提供)
華埠宰也街郵局門口貼上暫停營業公告，不少民眾在門口關心。(讀者提供)

位於曼哈頓華埠宰也街(Doyers St.)的郵局近日悄悄關閉，深鎖的大門上，以中英文貼上暫停營業的公告，表示因「零售交易」(retail transactions)暫停營業，不過社區卻傳出，疑似有工作人員染疫才會關門。

華埠郵局為華埠中心區唯一一間郵局，根據目前郵局門上貼的公告，表示因「零售交易」而暫停營業，直至另行通知，期間如果有民眾需要使用郵局服務，需到附近的東百老匯尼克村郵局(Knickerbocker Post Office)、堅尼路(Canal St.)，和Church街等處郵局辦理業務。

不過據了解，社區傳出疑似是有工作人員染疫才會關門；本報致信美國郵政局詢問，直至截稿前未取得回應。

社區居民李女士表示，華埠郵局暫停營業雖然相當不便，但也只能先到其他郵局；對於染疫一說，她則認為，日前華埠老字號超市「寶榮行」才因為社區造謠造成損失，「如今只要有店關門，不管真正理由是什麼，都會被說是有人感染，草木皆兵。」

李女士認為，在得知真相之前，造謠對於防疫沒有任何好處，反而是會造成恐慌，呼籲大眾應該理智一些，平時做好防疫工作，才能夠真正防堵疫情。

公告上表示，郵局因「零售交易」而暫停營業，直至另行通知。(讀者提供)
公告上表示，郵局因「零售交易」而暫停營業，直至另行通知。(讀者提供)

華埠 美國郵政 防疫

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